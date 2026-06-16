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Rusko počas volieb otvorí v zahraničí vyše 300 volebných miestností
Rusko má v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v úmysle otvoriť volebné miestnosti aj v približne v 150 krajinách.
Autor TASR
Moskva 16. júna (TASR) - Rusko má v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v úmysle otvoriť volebné miestnosti aj v približne v 150 krajinách, uviedla predsedníčka Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Ella Pamfilovová. TASR o tom píše podľa agentúry TASS.
„V roku 2026 sa plánuje otvoriť viac ako 300 volebných miestností vo viac ako 150 krajinách,“ uviedla Pamfilovová v správe na spoločnom zasadnutí s Výborom Rady federácie pre pravidlá a organizáciu parlamentných činností.
Podľa denníka Novaja Gazeta Europe sa voľby majú konať počas troch dní, od 18. do 20. septembra, a rozhodne sa v nich o 450 mandátoch v Štátnej dume, dolnej komore parlamentu Ruskej federácie, ako aj o obsadení približne 23.000 ďalších miestnych a regionálnych politických funkcií.
ÚVK podľa Pamfilovovej pravdepodobne dodatočne preskúma aj otázku hlasovania v zahraničí a požiada ministerstvo zahraničných vecí, aby si od „nepriateľsky naladených“ krajín vyžiadalo záruky na zaistenie bezpečnosti ruských občanov. Počet volebných miestností sa upraví v závislosti od vzťahov s každou krajinou a situácie na jej území.
O mandáty sa môže uchádzať 17 politických strán a hnutí, z nich 12 je oslobodených od povinnosti zbierať podpisy, keďže sa už dostali do regionálnych zastupiteľstiev.
Pre administratívne sankcie alebo trestné konania sa o mandát nebude môcť uchádzať niekoľko prominentných predstaviteľov liberálnej strany Jabloko a Komunistickej strany RF. Jabloko je jediný politický subjekt, ktorý otvorene vystupuje proti vojne na Ukrajine, ale bude sa môcť zúčastniť na voľbách.
V októbri ruský ekonomický denník Vedomosti informoval, že Kremeľ stanovil pre ruské regionálne vlády minimálnu kvótu 55 percent hlasov pre vládnucu stranu Jednotné Rusko.
Pamfilovová upozornila aj na problémy s internetom a rôznymi formami komunikácie. „Myslím si, že sa netreba sťažovať, pretože si to porovnajme: buď si sa nemohol pripojiť na internet, alebo boli zachránené ľudské životy. Problémy so spojením a internetom budú v záujme zabezpečenia bezpečnosti,“ povedala na tému online hlasovania.
„V roku 2026 sa plánuje otvoriť viac ako 300 volebných miestností vo viac ako 150 krajinách,“ uviedla Pamfilovová v správe na spoločnom zasadnutí s Výborom Rady federácie pre pravidlá a organizáciu parlamentných činností.
Podľa denníka Novaja Gazeta Europe sa voľby majú konať počas troch dní, od 18. do 20. septembra, a rozhodne sa v nich o 450 mandátoch v Štátnej dume, dolnej komore parlamentu Ruskej federácie, ako aj o obsadení približne 23.000 ďalších miestnych a regionálnych politických funkcií.
ÚVK podľa Pamfilovovej pravdepodobne dodatočne preskúma aj otázku hlasovania v zahraničí a požiada ministerstvo zahraničných vecí, aby si od „nepriateľsky naladených“ krajín vyžiadalo záruky na zaistenie bezpečnosti ruských občanov. Počet volebných miestností sa upraví v závislosti od vzťahov s každou krajinou a situácie na jej území.
O mandáty sa môže uchádzať 17 politických strán a hnutí, z nich 12 je oslobodených od povinnosti zbierať podpisy, keďže sa už dostali do regionálnych zastupiteľstiev.
Pre administratívne sankcie alebo trestné konania sa o mandát nebude môcť uchádzať niekoľko prominentných predstaviteľov liberálnej strany Jabloko a Komunistickej strany RF. Jabloko je jediný politický subjekt, ktorý otvorene vystupuje proti vojne na Ukrajine, ale bude sa môcť zúčastniť na voľbách.
V októbri ruský ekonomický denník Vedomosti informoval, že Kremeľ stanovil pre ruské regionálne vlády minimálnu kvótu 55 percent hlasov pre vládnucu stranu Jednotné Rusko.
Pamfilovová upozornila aj na problémy s internetom a rôznymi formami komunikácie. „Myslím si, že sa netreba sťažovať, pretože si to porovnajme: buď si sa nemohol pripojiť na internet, alebo boli zachránené ľudské životy. Problémy so spojením a internetom budú v záujme zabezpečenia bezpečnosti,“ povedala na tému online hlasovania.