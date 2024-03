Počet mŕtvych po útoku na koncertnú sálu v Moskve stúpol na 140

Moskva 27. marca (TASR) - Počet mŕtvych po minulotýždňovom útoku na koncertnú sálu v Moskve stúpol na 140, pretože v nemocnici podľahla zraneniam ďalšia obeť. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AP.



Táto obeť bola jednou z piatich stále hospitalizovaných, ktoré sú "v extrémne ťažkom stave". Lekári robia všetko, čo môžu, aby ich zachránili, oznámil ruský minister zdravotníctva Michail Muraško.



Ruskí predstavitelia uviedli, že hospitalizovaných je stále 80 ľudí zranených pri útoku a 205 ďalších vyhľadalo ambulantnú lekársku pomoc.



Masaker v koncertnej sále vo veľkom nákupnom a zábavnom centre Crocus City na severozápadnom predmestí Moskvy z piatka večera bol najsmrtiacejším teroristickým útokom na ruskom území za posledných takmer 20 rokov. Najmenej štyria ozbrojení muži spustili paľbu z automatických pušiek do tisícov návštevníkov koncertu a budovu aj podpálili.



K zodpovednosti za útok sa prihlásila teroristická skupina Islamský štát (IS) a potvrdili to aj tajné služby USA. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že Francúzsko má tiež spravodajské informácie poukazujúce na "subjekt IS", ktorý je za útok zodpovedný.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) informovala, že deň po útoku zatkla 11 ľudí vrátane štyroch podozrivých strelcov. Tých identifikovali ako občanov Tadžikistanu.