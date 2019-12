Počet obetí nehody ruského autobusu sa zvýšil na deväťnásť

Moskva 1. decembra (TASR) - Na prinajmenšom 19 mŕtvych sa zvýšil počet obetí nehody autobusu, ku ktorej došlo v nedeľu v Zabajkalskom kraji na ruskom Ďalekom východe. Ďalších 21 ľudí utrpelo pri nehode zranenia. Informovala agentúra AFP odvolávajúca sa na miestne úrady.



Autobusu podľa prvotných zistení praskla pneumatika práve v čase, keď prechádzal cez nadjazd v Stretenskom okrese v Zabajkalskom kraji. Následne dostal šmyk a zrútil sa do zamrznutej rieky. Autobus smeroval z mesta Sretensk do mesta Čita.



"Zahynulo 19 ľudí a 21 utrpelo rôzne zranenia," uviedla vo vyhlásení kancelária guvernéra Zabajkalského kraja. K miestu nehody vyslali aj dva záchranné vrtuľníky.



Agentúra TASS s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z prostredia miestnej polície informovala, že medzi usmrtenými sú aj dve maloleté osoby. V autobuse cestovalo dovedna 44 ľudí.



Ruský Vyšetrovací výbor začal v súvislosti s prípadom vyšetrovanie vo veci možného porušenia pravidiel bezpečnej jazdy.



Agentúra AFP pripomína, že k nehodám na cestách dochádza v Rusku pomerne často, a to z dôvodu nadmerného požitia alkoholu vodičmi, zlého stavu tamojších vozoviek či nedodržania pravidiel cestnej premávky. Počet úmrtí na cestách však v ostatných rokoch klesol, a to na približne 20 000 ročne.