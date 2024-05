Počet obetí po zásahu bytovky v ruskom Belgorode stúpol na 15

Moskva 13. mája (TASR) - Na najmenej 15 stúpol počet obetí nedeľňajšieho útoku v ruskom meste Belgorod, v dôsledku ktorého sa zrútila časť bytovky. Oznámilo to v pondelok ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Ide o jeden z doposiaľ najsmrteľnejších útokov na ruskú pohraničnú Belgorodskú oblasť. Ukrajina podľa ruských predstaviteľov podnikla na oblasť rozsiahly raketový útok, pri ktorom požila rakety Točka a raketomety Viľcha (Adler) a RM-70 Vampire.



Úlomky jednej zo zostrelených rakiet podľa ruských úradov zasiahli bytovku. Na záberoch vidieť, že sa zrútilo najmenej 10 podlaží. Neskôr, keď budovu prehľadávali záchranári, sa zrútila aj strecha.



Gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov v samostatnom vyhlásení uviedol, že v nedeľu v dôsledku viacerých útokov Ukrajiny zahynuli štyria ďalší ľudia a 27 utrpelo zranenia.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že Ukrajina použila pri útokoch na Belgorodskú oblasť najmenej 12 rakiet. Podľa ministerstva išlo o "teroristický útok na obytné oblasti".



Ukrajina útok bezprostredne nekomentovala. Kyjev však uvádza, že útoky na ruskú vojenskú, dopravnú a energetickú infraštruktúru podkopávajú vojnové snahy Moskvy a sú reakciou na nespočetné množstvo ruských smrteľných útokov na civilnú infraštruktúru a obytné oblasti na Ukrajine.



Rusko aj Ukrajina popierajú, že by sa počas vojny, ktorá vypukla po invázii ruských vojsk vo februári 2022, zameriavali na civilné objekty nepriateľa.



Kremeľ označil nedeľňajší útok za barbarský a uviedol, že o ňom bol informovaný ruský prezident Vladimir Putin. Šéf Kremľa pritom v marci uviedol, že Rusko by sa v reakcii na útoky na Belgorodskú oblasť mohlo pokúsiť o zriadenia nárazníkovej zóny na území Ukrajiny.