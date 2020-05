Počet prípadov nákazy koronavírusom v Rusku presiahol 155 000

Moskva 5. mája (TASR) – Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Rusku ďalších 10 102 pozitívne testovaných na koronavírus SARS-CoV-2. Federálny krízový štáb v utorok ďalej podľa agentúry TASS informoval, že celkový počet nakazených vo všetkých regiónoch sa zvýšil na 155 370.



Ochoreniu doposiaľ podľa údajov krízového štábu podľahlo 1451 ľudí a 19 865 pacientov sa uzdravilo. Približne 4961 nových infikovaných pacientov nevykazuje žiadne symptómy.



Ruský prezident Vladimir Putin nariadil jednotlivým orgánom pripraviť do 5. mája plány, na základe ktorých by sa od 12. mája postupne rušili obmedzenia zavedené proti šíreniu nového koronavírusu. Platnosť obmedzení súvisiacich s pandémiou predĺžili v Rusku do 11. mája.