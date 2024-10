Štátna duma: Rusko počíta s nárastom výdavkov na obranu o takmer 30 %

Moskva 24. októbra (TASR) — Poslanci Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, vo štvrtok v prvom čítaní schválili návrh rozpočtu na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027, ktorý počíta s nárastom výdavkov na obranu o takmer 30 percent. Návrh tak prešiel do druhého čítania, ktoré je na programe 14. novembra, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Súčasné vojenské výdavky Ruska dosiahli aj vďaka vojne na Ukrajine najvyššiu úroveň od existencie Sovietskeho zväzu. V rozpočte na budúci je na obranu vyčlenených 13,5 bilióna rubľov (129 miliárd eur), čo je viac ako výdavky na sociálne zabezpečenie a vzdelávanie dohromady.



Toto číslo nezahŕňa niektoré ďalšie výdavky, napríklad na "domácu bezpečnosť", a niektoré výdavky klasifikované ako prísne tajné.



Súhrnné výdavky na obranu a bezpečnosť budú predstavovať približne 40 percent celkových výdavkov štátu; v roku 2025 to bude 41,5 bilióna rubľov (vyše 396 miliárd eur).



Schválený návrh rozpočtu podľa AFP naznačuje, že vojenské výdavky odsunuli do pozadia investície do iných oblastí ekonomiky. Plánované výdavky na „národnú obranu“ (32,5 percenta) viac ako dvojnásobne prevyšujú sumu vyčlenenú na "sociálnu politiku" (15,7 percenta).