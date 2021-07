Rusko podalo sťažnosť na Ukrajinu v súvislosti s letom MH17

Moskva 22. júla (TASR) – Rusko vo štvrtok oznámilo, že podalo sťažnosť na Ukrajinu na Európskom súde pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu. Moskva v nej obvinila Ukrajinu, že nesie zodpovednosť za zostrelenie lietadla v Donbase aj za zabíjanie civilistov na ukrajinskom aj ruskom území, informovala agentúra AFP



Ruská generálna prokuratúra v rámci sťažnosti, odvolávajúcej sa na ustanovenia európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, predložila celý zoznam obvinení voči Kyjevu.



Okrem iného obvinila Ukrajinu, že nesie zodpovednosť smrť 298 ľudí, ktorí zahynuli pri zostrelení dopravného lietadla spoločnosti Malaysia Airlines z júla 2014.



Podľa tvrdení Moskvy tragédiu lietadla zavinili ukrajinské úrady, pretože po vypuknutí konfliktu v roku 2014 odmietli uzavrieť vzdušný priestor nad Donbasom.



Medzinárodný vyšetrovací tím pritom dospel k záveru, že raketa, ktorá zostrelila let MH17, bola vypálená z územia ovládaného separatistami, a to z protivzdušného systému BUK, ktorý bol do ukrajinského Donbasu prepravený zo susedného Ruska, kam bol následne opäť odvezený.



Sťažnosť ďalej obviňuje Kyjev, že nesie vinu za úmrtia civilistov, ku ktorým došlo počas ukrajinskej revolúcie z roku 2014, ako aj počas pokračujúceho konfliktu v Donbase. Boje ukrajinských síl s proruskými separatistami si už celkovo vyžiadali viac než 13.000 životov.



V ruskej sťažnosti sa tiež píše aj o údajných obetiach a zranených, ktoré si vyžiadala paľba ukrajinských síl v oblastiach susediacich s Donbasom. „Ukrajinské ozbrojené sily podnikajú nepriateľské akcie, ktoré predstavujú skutočnú hrozbu pre životy a zdravie ruských občanov, ktorí žijú v pohraničných regiónoch. Nútia tiež tisíce ukrajinských občanov, aby si hľadali útočisko v Rusku," uvádza sa vo vyhlásení ruskej prokuratúry.



Moskva pred Európskym súdom pre ľudské práva obvinila Kyjev aj z diskriminácie rusky hovoriaceho obyvateľstva a firiem a tiež z prerušenia dodávok vody na Krymský polostrov, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko, píše agentúra AFP.