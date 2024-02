Rusko podľa analytikov prišlo na Ukrajine o vyše 3000 tankov

Londýn 13. februára (TASR) - Rusko prišlo počas svojej invázie na Ukrajinu o viac než 3000 tankov, čo zodpovedá ich celkovému počtu, ktorý malo k dispozícii pred začiatkom vojny. Na sklade má však dostatok obrnených vozidiel nižšej kvality, ktorými môže aj celé roky nahradzovať straty techniky na bojiskách.



Vo svojej výročnej správe to v utorok uviedol, výročnej správe Medzinárodný inštitút pre strategické štúdie (IISS) so sídlom v Londýne, informuje agentúra Reuters.



Značné straty od začiatku invázie vo februári 2022 utrpela aj Ukrajina, západné vojenské dodávky jej však umožnili udržiavať stavy techniky a zároveň zvyšovať jej kvalitu, dodáva inštitút.



"Moskva však dokázala vymeniť kvalitu za kvantitu tým, že zo skladov povyťahovala tisíce starších tankov rýchlosťou, a to tempom až 90 tankov za mesiac," uvádza sa v správe, ktorá je kľúčovým referenčným nástrojom pre obranných analytikov.



Vzhľadom na aktuálny stav zásob bojovej techniky by Moskva mohla "potenciálne zaznamenávať ťažké straty ešte tri roky a dopĺňať pritom tanky zo skladov, hoci s nižším technickým štandardom, bez ohľadu na jej schopnosť vyrábať nové vybavenie," cituje zo správy IISS agentúra Reuters.