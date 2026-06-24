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Rusko podľa Lavrova zaujíma, či Trump zmenil názor k vojne na Ukrajine
Lavrov sa takto vyjadril v reakcii vyjadrenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý nedávno hostil summit skupiny G7 vo francúzskom meste Évian-les-Bains.
Autor TASR
Moskva 24. júna (TASR) - Rusko chce vedieť, či americký prezident Donald Trump skutočne zmenil svoj postoj k vojne na Ukrajine, povedal v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Lavrov sa takto vyjadril v reakcii vyjadrenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý nedávno hostil summit skupiny G7 vo francúzskom meste Évian-les-Bains. Trump na rokovaniach podľa Macrona pripustil, že Rusko v skutočnosti nechce mier na Ukrajine. Francúzsky prezident to označil za „skutočnú zmenu v prístupe“ zo strany USA.
„Pokiaľ ide o Ukrajinu, chceme porozumieť tomu, čo sa stalo v Éviane,“ povedal Lavrov na podujatí Moskve s tým, že USA zatiaľ Rusku neoznámili, aké závery si zo summitu G7 odniesli ani aký bude ich ďalší postup vo vzťahu k rusko-ukrajinskému konfliktu. Spojené štáty vystupovali ako sprostredkovateľ medzičasom uviaznutých rokovaní medzi znepriatelenými krajinami.
Šéf Bieleho domu sa na summite stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a povedal, že Rusko by malo s Ukrajinou uzavrieť dohodu o ukončení vojny. V spoločnom vyhlásení krajiny G7 potom potvrdili svoju neochvejnú podporu Ukrajine a zaviazali sa aj k zvýšeniu dodávok zbraní vrátane systémov protivzdušnej obrany.
Lavrov v stredu podľa Reuters tiež citoval Macrona, ktorý povedal, že v Évian-les-Bains boli „pochované“ dohody dosiahnuté medzi Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom na ich augustovom stretnutí v Anchorage na Aljaške.
Na tzv. ducha Anchorage sa Moskva ustavične odvoláva, pripomína Reuters. Podľa odborníkov ide o výraz pre to, čo si Rusko interpretovalo ako základ pre možnú dohodu, na základe ktorej by sa ukrajinské sily stiahli zo zvyšnej časti Donbasu výmenou za zmrazenie frontových línií v ostatných oblastiach. Kyjev trvá na tom, že Moskve neodovzdá žiadne svoje územia bez boja.
Rusko súčasná situácia podľa Reuters čoraz viac frustruje. Lavrov podľa agentúry túto nespokojnosť v utorok podčiarkol, keď vyjadril presvedčenie, že summit prezidentov na Aljaške mohol byť iba akýmsi „trikom USA, ako získať čas na opätovné vyzbrojenie kyjevského režimu“.
Lavrov sa takto vyjadril v reakcii vyjadrenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý nedávno hostil summit skupiny G7 vo francúzskom meste Évian-les-Bains. Trump na rokovaniach podľa Macrona pripustil, že Rusko v skutočnosti nechce mier na Ukrajine. Francúzsky prezident to označil za „skutočnú zmenu v prístupe“ zo strany USA.
„Pokiaľ ide o Ukrajinu, chceme porozumieť tomu, čo sa stalo v Éviane,“ povedal Lavrov na podujatí Moskve s tým, že USA zatiaľ Rusku neoznámili, aké závery si zo summitu G7 odniesli ani aký bude ich ďalší postup vo vzťahu k rusko-ukrajinskému konfliktu. Spojené štáty vystupovali ako sprostredkovateľ medzičasom uviaznutých rokovaní medzi znepriatelenými krajinami.
Šéf Bieleho domu sa na summite stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a povedal, že Rusko by malo s Ukrajinou uzavrieť dohodu o ukončení vojny. V spoločnom vyhlásení krajiny G7 potom potvrdili svoju neochvejnú podporu Ukrajine a zaviazali sa aj k zvýšeniu dodávok zbraní vrátane systémov protivzdušnej obrany.
Lavrov v stredu podľa Reuters tiež citoval Macrona, ktorý povedal, že v Évian-les-Bains boli „pochované“ dohody dosiahnuté medzi Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom na ich augustovom stretnutí v Anchorage na Aljaške.
Na tzv. ducha Anchorage sa Moskva ustavične odvoláva, pripomína Reuters. Podľa odborníkov ide o výraz pre to, čo si Rusko interpretovalo ako základ pre možnú dohodu, na základe ktorej by sa ukrajinské sily stiahli zo zvyšnej časti Donbasu výmenou za zmrazenie frontových línií v ostatných oblastiach. Kyjev trvá na tom, že Moskve neodovzdá žiadne svoje územia bez boja.
Rusko súčasná situácia podľa Reuters čoraz viac frustruje. Lavrov podľa agentúry túto nespokojnosť v utorok podčiarkol, keď vyjadril presvedčenie, že summit prezidentov na Aljaške mohol byť iba akýmsi „trikom USA, ako získať čas na opätovné vyzbrojenie kyjevského režimu“.