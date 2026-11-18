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Rusko podľa médií chystalo fingovaný útok na vlastnom území pri Poľsku
Varovanie prišlo od partnerských spravodajských služieb, no na možnosť provokácie na poľsko-ruskej hranici upozorňovali aj analytici spravodajských služieb Poľska.
Autor TASR
Varšava 18. novembra (TASR) - Ruské špeciálne služby údajne pripravovali provokáciu na hranici Kaliningradskej oblasti a Poľska, pri ktorej mal zahynúť väčší počet ľudí. Zodpovednosť za operáciu mala byť následne pripísaná Ukrajine. S odvolaním sa na svoje zdroje to v stredu napísal denník Rzeczpospolita, informuje varšavský spravodajca TASR.
Ruské tajné služby mali podľa informácií denníka plánovať na prelome októbra a novembra diverznú operáciu na území Poľska v blízkosti hraníc s Kaliningradskou oblasťou. Súčasťou plánu malo byť aj možné prekročenie hranice a fingovaný útok na objekt, ktorý sa nachádza na území Ruska. Operácia sa mala uskutočniť pod falošnou vlajkou, aby za ňu niesla zodpovednosť Ukrajina.
„Mali sme informácie o konkrétnych objektoch, kde malo dôjsť k útoku. Rusi počítali s veľkým počtom obetí,“ uviedol jeden z nemenovaných zdrojov Rzeczpospolity z prostredia bezpečnostných zložiek. Cieľom malo byť dosiahnutie pozastavenia pomoci pre Kyjev.
Varovanie prišlo od partnerských spravodajských služieb, no na možnosť provokácie na poľsko-ruskej hranici upozorňovali aj analytici spravodajských služieb Poľska. Podľa zdrojov denníka sa na ruskej strane hranice objavili príslušníci služieb koordinujúci diverzné akcie, spájaní najmä s vojenskou rozviedkou GRU.
Na hranicu s Kaliningradskou oblasťou preto Varšava vyslala 180 policajtov z poriadkovej polície a skupinu protiteroristických špecialistov. Posilnené boli tiež pracoviská pohraničnej stráže a do oblasti boli vyslaní aj ďalší príslušníci Agentúry vnútornej bezpečnosti (ABW). Išlo o posily pre prípad, že by sa na hranici objavili diverzanti. Vo Varmsko-mazurskom vojvodstve sa uskutočnili tiež cvičenia špeciálnych zložiek.
Minister pre koordináciu špeciálnych služieb Tomasz Siemoniak potvrdil prijatie opatrení. „Ak sme podnikli určité kroky, bolo to preto, že sme usúdili, že existuje reálna hrozba,“ povedal pre Rzeczpospolitu. Dodal tiež, že opatrenia mali odstrašujúci charakter.
O podrobnostiach ruských plánov však odmietol hovoriť. „Na to by ste sa museli opýtať Rusov. A tí sa zvyčajne nepriznávajú k plánovaniu takýchto aktivít. Aj keď máme takéto informácie, nezdieľame ich,“ povedal.
Premiér Donald Tusk už začiatkom novembra informoval o znepokojivom pohybe na severnej hranici, kde boli zaznamenané podozrivé osoby. „Podarilo sa zabrániť snahe o provokáciu, ak to bolo zámerom,“ uviedol.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Ruské tajné služby mali podľa informácií denníka plánovať na prelome októbra a novembra diverznú operáciu na území Poľska v blízkosti hraníc s Kaliningradskou oblasťou. Súčasťou plánu malo byť aj možné prekročenie hranice a fingovaný útok na objekt, ktorý sa nachádza na území Ruska. Operácia sa mala uskutočniť pod falošnou vlajkou, aby za ňu niesla zodpovednosť Ukrajina.
„Mali sme informácie o konkrétnych objektoch, kde malo dôjsť k útoku. Rusi počítali s veľkým počtom obetí,“ uviedol jeden z nemenovaných zdrojov Rzeczpospolity z prostredia bezpečnostných zložiek. Cieľom malo byť dosiahnutie pozastavenia pomoci pre Kyjev.
Varovanie prišlo od partnerských spravodajských služieb, no na možnosť provokácie na poľsko-ruskej hranici upozorňovali aj analytici spravodajských služieb Poľska. Podľa zdrojov denníka sa na ruskej strane hranice objavili príslušníci služieb koordinujúci diverzné akcie, spájaní najmä s vojenskou rozviedkou GRU.
Na hranicu s Kaliningradskou oblasťou preto Varšava vyslala 180 policajtov z poriadkovej polície a skupinu protiteroristických špecialistov. Posilnené boli tiež pracoviská pohraničnej stráže a do oblasti boli vyslaní aj ďalší príslušníci Agentúry vnútornej bezpečnosti (ABW). Išlo o posily pre prípad, že by sa na hranici objavili diverzanti. Vo Varmsko-mazurskom vojvodstve sa uskutočnili tiež cvičenia špeciálnych zložiek.
Minister pre koordináciu špeciálnych služieb Tomasz Siemoniak potvrdil prijatie opatrení. „Ak sme podnikli určité kroky, bolo to preto, že sme usúdili, že existuje reálna hrozba,“ povedal pre Rzeczpospolitu. Dodal tiež, že opatrenia mali odstrašujúci charakter.
O podrobnostiach ruských plánov však odmietol hovoriť. „Na to by ste sa museli opýtať Rusov. A tí sa zvyčajne nepriznávajú k plánovaniu takýchto aktivít. Aj keď máme takéto informácie, nezdieľame ich,“ povedal.
Premiér Donald Tusk už začiatkom novembra informoval o znepokojivom pohybe na severnej hranici, kde boli zaznamenané podozrivé osoby. „Podarilo sa zabrániť snahe o provokáciu, ak to bolo zámerom,“ uviedol.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)