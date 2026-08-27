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Rusko podľa médií zvažuje eskaláciu vojny proti Ukrajine
Ruský prezident naznačil svoje zámery cez víkend, keď vyhlásil, že Ukrajina dronovými útokmi na hospodárske a civilné ciele otvorila Pandorinu skrinku.
Autor TASR
Moskva 27. augusta (TASR) - Rusko zvažuje zintenzívnenie útokov balistickými raketami na Kyjev vrátane jeho centra, ako aj na kritickú infraštruktúru v ďalších mestách na Ukrajine, lebo dospelo k záveru, že mierové rokovania sa dostali do slepej uličky. Napísala to agentúra Bloomberg s odvolaním sa na predstaviteľov blízkych Kremľu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Eskalácia vzájomných útokov Ruska a Ukrajiny vedie podľa zdrojov stále viac ruských predstaviteľov k názoru, že by ruský prezident Vladimir Putin mohol v krajnom prípade vo vojne proti Ukrajine použiť taktické jadrové zbrane.
Ukrajinské sily v posledných mesiacoch podnikajú údery na ruské ropné zariadenia a sklady a logistické centrá internetových predajcov Wildberries a Ozon, čo spôsobilo v Rusku nedostatok paliva a škody v hodnote miliárd eur. Ruské útoky balistickými raketami na Ukrajinu zase odkryli jej chronický deficit protiraketových systémov.
Moskva podľa Bloombergu považuje ukrajinské údery za útoky členských štátov NATO, pretože tie poskytujú Ukrajine zbrane a spravodajské informácie. Súčasná fáza konfliktu podľa zdrojov nie je vrcholom vojenskej eskalácie.
Ruský prezident naznačil svoje zámery cez víkend, keď v rozhovore s redaktorom štátnej televízie Pavlom Zarubinom vyhlásil, že Ukrajina dronovými útokmi na hospodárske a civilné ciele otvorila Pandorinu skrinku. „Buďte pripravení na odvetu, ktorá zasiahne najcitlivejšie sektory vašej ekonomiky,“ pohrozil Putin.
Moskva teraz vzhľadom na absenciu diplomatických snáh vidí pre dosiahnutie svojich vojnových cieľov len málo alternatív než ďalšiu eskaláciu, uviedli štyria predstavitelia blízki Kremľu. Kým Rusko dúfa, že americkí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff prídu s novými návrhmi, očakávania na nejaký prelom sú podľa zdrojov veľmi nízke.
V Moskve v poslednom čase údajne zosilneli hlasy tzv. jastrabov, ktorí obhajujú použitie taktickej jadrovej zbrane vo vojne proti Ukrajine ako krajného riešenia. Takýto krok vnímajú ako možný, lebo pre Putina by bolo podľa Bloombergu horšie utrpieť porážku, než vo vojne pokračovať. V tejto chvíli ale podľa americkej tlačovej agentúry nič nenasvedčuje tomu, že by sa Rusko chystalo proti Ukrajine nasadiť jadrové zbrane.
Šéf Kremľa sa použitím jadrových zbraní vyhráža opakovane v priebehu ostatných rokov, aby zastrašil západných spojencov Ukrajiny a prinútil ich obmedziť podporu jej obrany, doplnila agentúra Bloomberg.
Eskalácia vzájomných útokov Ruska a Ukrajiny vedie podľa zdrojov stále viac ruských predstaviteľov k názoru, že by ruský prezident Vladimir Putin mohol v krajnom prípade vo vojne proti Ukrajine použiť taktické jadrové zbrane.
Ukrajinské sily v posledných mesiacoch podnikajú údery na ruské ropné zariadenia a sklady a logistické centrá internetových predajcov Wildberries a Ozon, čo spôsobilo v Rusku nedostatok paliva a škody v hodnote miliárd eur. Ruské útoky balistickými raketami na Ukrajinu zase odkryli jej chronický deficit protiraketových systémov.
Moskva podľa Bloombergu považuje ukrajinské údery za útoky členských štátov NATO, pretože tie poskytujú Ukrajine zbrane a spravodajské informácie. Súčasná fáza konfliktu podľa zdrojov nie je vrcholom vojenskej eskalácie.
Ruský prezident naznačil svoje zámery cez víkend, keď v rozhovore s redaktorom štátnej televízie Pavlom Zarubinom vyhlásil, že Ukrajina dronovými útokmi na hospodárske a civilné ciele otvorila Pandorinu skrinku. „Buďte pripravení na odvetu, ktorá zasiahne najcitlivejšie sektory vašej ekonomiky,“ pohrozil Putin.
Moskva teraz vzhľadom na absenciu diplomatických snáh vidí pre dosiahnutie svojich vojnových cieľov len málo alternatív než ďalšiu eskaláciu, uviedli štyria predstavitelia blízki Kremľu. Kým Rusko dúfa, že americkí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff prídu s novými návrhmi, očakávania na nejaký prelom sú podľa zdrojov veľmi nízke.
V Moskve v poslednom čase údajne zosilneli hlasy tzv. jastrabov, ktorí obhajujú použitie taktickej jadrovej zbrane vo vojne proti Ukrajine ako krajného riešenia. Takýto krok vnímajú ako možný, lebo pre Putina by bolo podľa Bloombergu horšie utrpieť porážku, než vo vojne pokračovať. V tejto chvíli ale podľa americkej tlačovej agentúry nič nenasvedčuje tomu, že by sa Rusko chystalo proti Ukrajine nasadiť jadrové zbrane.
Šéf Kremľa sa použitím jadrových zbraní vyhráža opakovane v priebehu ostatných rokov, aby zastrašil západných spojencov Ukrajiny a prinútil ich obmedziť podporu jej obrany, doplnila agentúra Bloomberg.