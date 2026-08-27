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Rusko podľa Peskova nechce útočiť na NATO
Hovorca Kremľa novinárom povedal, že Rusko je vystavené veľmi agresívnej politike zo strany európskych krajín.
Autor TASR
Moskva 27. augusta (TASR) - Ako „strašenie“ označil vo štvrtok hovorca Kremľa medializované správy o údajných plánoch Ruska namierených proti krajinám Severoatlantickej aliancie (NATO). Informovala o tom agentúra TASS. Medzičasom hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová na samostatnom brífingu pohrozila útokom na britské vojenské objekty nachádzajúce sa aj mimo územia Ukrajiny, píše TASR.
„Opakovane sme varovali, že akékoľvek britské zariadenia a vybavenie na Ukrajine alebo mimo nej sa môžu stať terčom útokov v reakcii na ukrajinské údery s použitím britských zbraní na území Ruska,“ vyhlásila Zacharovová na tlačovom brífingu.
Británia podľa nej potvrdila, že Ukrajine poskytne údaje potrebné na výrobu striel s plochou dráhou letu SCALP/Storm Shadow v ukrajinských závodoch. Odovzdanie utajovaných informácií vopred avizoval britský premiér Andy Burnham.
Zacharovová podľa TASS ďalej uviedla, že aj francúzsky koncern Safran „už vyše roka vybavuje ukrajinsko-britskú strelu Flaminho (Plameniak) navádzacími systémami a dodáva navigačné zariadenia a ďalšie systémy na podporu útokov proti Rusku“.
„Tí na Západe, ktorí tieto rozhodnutia prijímajú a realizujú, by si mali uvedomiť, že sa zahrávajú s ohňom. Dôsledky môžu byť úplne nepredvídateľné, a to aj pre nich samotných,“ podotkla hovorkyňa.
Hovorca Kremľa novinárom povedal, že Rusko je vystavené veľmi agresívnej politike zo strany európskych krajín. Tvrdenia, že to Moskva sa správa agresívne voči Európe, podľa neho skresľujú skutočnosť.
Peskov zároveň podľa agentúry AFP odmietol informácie, ktoré sa objavili v amerických médiách, že riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe počas svojej návštevy v Moskve tento týždeň varoval ruských predstaviteľov, aby z dôvodu patovej situácie vo vojne na Ukrajine neeskalovali konflikt s členskými krajinami NATO v Pobaltí.
„V súčasnosti sa objavuje veľa takýchto strašidelných správ. Samozrejme, nemá to nič spoločné s realitou a ani so zámermi Ruskej federácie,“ povedal Peskov podľa TASS na tlačovej konferencii.
Agentúra Bloomberg v stredu večer s odvolaním sa na zdroje blízke Kremľu napísala, že Rusko zvažuje eskaláciu vojny proti Ukrajine a útokov na Kyjev vrátane jeho centra, lebo dospelo k záveru, že mierové rokovania sa dostali do slepej uličky.
„Opakovane sme varovali, že akékoľvek britské zariadenia a vybavenie na Ukrajine alebo mimo nej sa môžu stať terčom útokov v reakcii na ukrajinské údery s použitím britských zbraní na území Ruska,“ vyhlásila Zacharovová na tlačovom brífingu.
Británia podľa nej potvrdila, že Ukrajine poskytne údaje potrebné na výrobu striel s plochou dráhou letu SCALP/Storm Shadow v ukrajinských závodoch. Odovzdanie utajovaných informácií vopred avizoval britský premiér Andy Burnham.
Zacharovová podľa TASS ďalej uviedla, že aj francúzsky koncern Safran „už vyše roka vybavuje ukrajinsko-britskú strelu Flaminho (Plameniak) navádzacími systémami a dodáva navigačné zariadenia a ďalšie systémy na podporu útokov proti Rusku“.
„Tí na Západe, ktorí tieto rozhodnutia prijímajú a realizujú, by si mali uvedomiť, že sa zahrávajú s ohňom. Dôsledky môžu byť úplne nepredvídateľné, a to aj pre nich samotných,“ podotkla hovorkyňa.
Hovorca Kremľa novinárom povedal, že Rusko je vystavené veľmi agresívnej politike zo strany európskych krajín. Tvrdenia, že to Moskva sa správa agresívne voči Európe, podľa neho skresľujú skutočnosť.
Peskov zároveň podľa agentúry AFP odmietol informácie, ktoré sa objavili v amerických médiách, že riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe počas svojej návštevy v Moskve tento týždeň varoval ruských predstaviteľov, aby z dôvodu patovej situácie vo vojne na Ukrajine neeskalovali konflikt s členskými krajinami NATO v Pobaltí.
„V súčasnosti sa objavuje veľa takýchto strašidelných správ. Samozrejme, nemá to nič spoločné s realitou a ani so zámermi Ruskej federácie,“ povedal Peskov podľa TASS na tlačovej konferencii.
Agentúra Bloomberg v stredu večer s odvolaním sa na zdroje blízke Kremľu napísala, že Rusko zvažuje eskaláciu vojny proti Ukrajine a útokov na Kyjev vrátane jeho centra, lebo dospelo k záveru, že mierové rokovania sa dostali do slepej uličky.