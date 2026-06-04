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Rusko podľa štúdie stupňuje sabotážne akcie voči Poľsku a Pobaltiu
Autori dokumentu upozorňujú, že zo 161 sabotážnych operácií pripisovaných Rusku na území Európskej únie od februára 2022 sa až 93 odohralo v krajinách Rady štátov Baltského mora.
Autor TASR
Varšava 4. júna (TASR) - Rusko od začiatku vojny na Ukrajine stupňuje sabotážne a diverzné aktivity voči Poľsku a ďalším štátom regiónu Baltského mora, ktoré patria podľa Moskvy medzi najaktívnejších podporovateľov Kyjeva. Vyplýva to z novej štúdie štátneho Poľského inštitútu medzinárodných vzťahov (PISM), na základe ktorej sa väčšina ruských hybridných operácií zaznamenaných v Európe sústreďuje práve na tento región. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Autori dokumentu upozorňujú, že zo 161 sabotážnych operácií pripisovaných Rusku na území Európskej únie od februára 2022 sa až 93 odohralo v krajinách Rady štátov Baltského mora. Najčastejším terčom bolo Poľsko s 31 zaznamenanými incidentmi. Nasledovali Nemecko a Litva so 16 prípadmi, Estónsko s 11 a Lotyšsko so šiestimi.
Správa uvádza, že cieľom týchto aktivít nie je len spôsobovať materiálne škody, ale tiež testovať reakcie štátov NATO a EÚ, ako aj vytvárať v spoločnosti pocit neistoty. Operácie zahŕňajú útoky na kritickú infraštruktúru, poškodzovanie podmorských káblov a energetických prepojení, narúšanie vzdušného priestoru či rušenie GPS.
Podľa autorov Rusko považuje NATO za hlavného protivníka a využíva široké spektrum hybridných nástrojov s cieľom oslabiť súdržnosť Aliancie bez prekročenia hranice otvoreného vojenského konfliktu. Na realizáciu časti operácií využíva sprostredkovateľov verbovaných prostredníctvom sociálnych sietí, často za finančnú odmenu. V niektorých prípadoch sa na nepriateľských aktivitách podieľajú aj bieloruské bezpečnostné zložky.
Dokument sa odvoláva aj na ďalšie medzinárodné analýzy. Helsinská komisia Kongresu USA identifikovala od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 150 hybridných operácií na území NATO. Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) zároveň zaznamenalo 72 potvrdených prípadov ruskej sabotáže v období od januára 2022 do marca 2025.
Autori odporúčajú krajinám regiónu posilniť výmenu spravodajských informácií, koordináciu bezpečnostných zložiek a spoločné postupy pri odhaľovaní a pripisovaní zodpovednosti za hybridné útoky. Varujú, že ruské diverzné a sabotážne aktivity predstavujú dlhodobú hrozbu a ich intenzita sa v posledných rokoch zvyšuje.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Autori dokumentu upozorňujú, že zo 161 sabotážnych operácií pripisovaných Rusku na území Európskej únie od februára 2022 sa až 93 odohralo v krajinách Rady štátov Baltského mora. Najčastejším terčom bolo Poľsko s 31 zaznamenanými incidentmi. Nasledovali Nemecko a Litva so 16 prípadmi, Estónsko s 11 a Lotyšsko so šiestimi.
Správa uvádza, že cieľom týchto aktivít nie je len spôsobovať materiálne škody, ale tiež testovať reakcie štátov NATO a EÚ, ako aj vytvárať v spoločnosti pocit neistoty. Operácie zahŕňajú útoky na kritickú infraštruktúru, poškodzovanie podmorských káblov a energetických prepojení, narúšanie vzdušného priestoru či rušenie GPS.
Podľa autorov Rusko považuje NATO za hlavného protivníka a využíva široké spektrum hybridných nástrojov s cieľom oslabiť súdržnosť Aliancie bez prekročenia hranice otvoreného vojenského konfliktu. Na realizáciu časti operácií využíva sprostredkovateľov verbovaných prostredníctvom sociálnych sietí, často za finančnú odmenu. V niektorých prípadoch sa na nepriateľských aktivitách podieľajú aj bieloruské bezpečnostné zložky.
Dokument sa odvoláva aj na ďalšie medzinárodné analýzy. Helsinská komisia Kongresu USA identifikovala od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 150 hybridných operácií na území NATO. Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) zároveň zaznamenalo 72 potvrdených prípadov ruskej sabotáže v období od januára 2022 do marca 2025.
Autori odporúčajú krajinám regiónu posilniť výmenu spravodajských informácií, koordináciu bezpečnostných zložiek a spoločné postupy pri odhaľovaní a pripisovaní zodpovednosti za hybridné útoky. Varujú, že ruské diverzné a sabotážne aktivity predstavujú dlhodobú hrozbu a ich intenzita sa v posledných rokoch zvyšuje.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)