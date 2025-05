Rusko podľa Trumpa na prímerie pristúpi, možno pôjde do Istanbulu

Washington 12. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump podľa svojich slov zvažuje, že vycestuje do Istanbulu, kde by sa vo štvrtok mohli uskutočniť priame rokovania medzi predstaviteľmi Ruska a Ukrajiny, prípadne aj stretnutie medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, informovala britská stanica Sky News. Trump si taktiež myslí, že Rusko pristúpi na návrh 30-dňového prímeria, s ktorým prišla Ukrajina a jej európski spojenci, píše TASR.



„Napadlo mi, že tam naozaj poletím. Zatiaľ neviem, kde budem vo štvrtok. Mám veľa stretnutí, ale napadlo mi, že by som tam ozaj išiel. Myslím, že je tu taká možnosť, ak si pomyslím, že sa tam môže naozaj niečo udiať - ale to niečo musíme zabezpečiť,“ povedal Trump podľa agentúry Reuters novinárom v Bielom dome s odkazom na Istanbul, ktorý navrhol ruský prezident Vladimir Putin ako miesto priamych rokovaní s Ukrajinou. Zelenskyj už dal najavo, že je ochotný osobne sa stretnúť s Putinom v Turecku, no Moskva sa k tomuto návrhu zatiaľ nevyjadrila.



Európske krajiny pohrozili Rusku uvalením sankcií v prípade, že odmietne návrh na bezpodmienečné zastavenie bojov na najmenej 30 dní, na ktorom sa v sobotu v Kyjeve dohodol Zelenskyj s lídrami Francúzska, Nemecka, Poľska a Británie.



„Mám pocit, že s tým (Rusi) budú súhlasiť. Uvidíme, čo sa stane,“ uviedol Trump v reakcii na otázku, či by bol pripravený, podobne ako európski spojenci Ukrajiny, zaviesť proti Moskve ďalšie opatrenia. Jeho administratíva podľa neho „tvrdo pracuje na tom, aby dosiahla ukončenie krviprelievania“.