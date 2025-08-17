< sekcia Zahraničie
Rusko podľa Zelenského neposkytne Ukrajine žiadne bezpečnostné záruky
Zelenskyj sa takto vyjadril na tlačovej konferencii v Bruseli, kde ho prijala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Autor TASR
Brusel 17. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu odmietol myšlienku, že Rusko dá Ukrajine bezpečnostné záruky, informovala agentúra AFP. Americký vyslanec Steve Witkoff medzitým povedal, že ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí na Aljaške súhlasil s tým, že Rusko a USA poskytnú Ukrajine „silné bezpečnostné záruky“, píše TASR.
Zelenskyj sa takto vyjadril na tlačovej konferencii v Bruseli, kde ho prijala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Obaja sa následne zúčastnili na videokonferencii takzvanej koalície ochotných, ktorá predchádzala Zelenského pondelkovému stretnutiu s Trumpom v Bielom dome za účasti niektorých európskych lídrov.
Von der Leyenová uviedla, že víta Trumpov návrh ponúknuť Ukrajine bezpečnostné záruky analogické článku 5 Washingtonskej zmluvy. Dodala, že tzv. koalícia ochotných je pripravená k tomu prispieť svojím dielom.
Myšlienku bezpečnostných záruk zo strany USA privítal aj Zelenskyj, no bol menej optimistický, pokiaľ ide o zámery Ruska, napísala AFP.
„To, čo prezident Trump povedal o bezpečnostných zárukách, je pre mňa oveľa dôležitejšie ako Putinove myšlienky, pretože Putin žiadne bezpečnostné záruky neposkytne,“ povedal ukrajinský prezident v Bruseli. Dodal, že bezpečnosť znamená mať silnú armádu, ktorú podľa neho môže poskytnúť len Ukrajina a financovať len Európa.
Von der Leyenová podotkla, že Ukrajina by mala mať bezpečnostné záruky bez akýchkoľvek obmedzení svojich ozbrojených síl. „Ukrajina sa musí stať oceľovým dikobrazom, ktorý bude pre potenciálnych votrelcov nestráviteľný,“ vyhlásila šéfka EK.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu vo vyhlásení uviedla, že prvým krokom by malo byť definovanie „klauzuly o kolektívnej bezpečnosti, ktorá by umožnila Ukrajine získať podporu všetkých svojich partnerov – vrátane Spojených štátov –, pripravených zasiahnuť v prípade, že by bola opäť napadnutá“.
