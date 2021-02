Rusko podľa Zemana sľúbilo Česku vakcínu, uviedla česká televízia

Praha 28. februára (TASR) - Rusko podľa českého prezidenta Miloša Zemana prejavilo ochotu dodať Českej republike vakcínu Sputnik V proti ochoreniu COVID-19, informovala v sobotu na svojej webovej stránke televízia CNN Prima News.



Zeman podľa svojich slov ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi poslal list, v ktorom ho po dohode s českým premiérom Andrejom Babišom požiadal o vakcínu Sputnik V, uvádza CNN Prima News. Rusko podľa Zemana tejto žiadosti vyhovie, ČR však bude potrebovať certifikáciu. Podľa Zemana by stačilo schválenie vakcíny českým Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (SÚKL).



Český minister zdravotníctva Jan Blatný už dávnejšie vyhlásil, že o vakcíne Sputnik V je možné uvažovať len vo chvíli, keď ju schváli Európska agentúra pre lieky (EMA), pripomína CNN Prima News.



Hans-Georg Eichler z Európskej agentúry pre lieky vo štvrtok povedal, že EMA od ruských výrobcov žiadosť na schválenie Sputnika V ešte nedostala.



Eichler zdôraznil, že v prípade takejto žiadosti musia výrobcovia zástupcom EMA umožniť prístup do zariadení, kde sa vakcína vyrába. To je podľa Eichlera štandardný postup s cieľom zabezpečiť a zaručiť, že výroba vakcín spĺňa štandardy.