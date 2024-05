Rusko podniklo ďalší útok na energetickú infraštruktúru Ukrajiny

Kyjev 8. mája (TASR) — Rusko podniklo v noci na stredu, v predvečer výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne, ďalší masívny útok raketami a dronmi na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na ukrajinské zdroje.



Ruské sily nasadili do útoku strely s plochou dráhou letu, balistické strely, rakety a bezpilotné lietadlá typu Šáhid iránskej výroby, uviedlo ukrajinské letectvo.



Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko na platforme Telegram informoval, že terčom ruských útokov bola energetická infraštruktúra v Poltavskej, Kirovohradskej, Záporožskej, Ľvovskej, Ivano-Frankivskej a Vinnyckej oblasti. Okrem Záporožskej sú všetky ostatné oblasti ďaleko od frontovej línie, ktorá prechádza východom a juhovýchodom Ukrajiny, poznamenal Reuters.



Rozsah škôd spôsobených nočnými útokmi Ukrajinu nebol bezprostredne známy, pracuje sa však na ich odstránení.



Ukrajinská energetická spoločnosť Ukrenerho na Telegrame bez ďalších podrobností uviedla, že bolo poškodené jedno zariadenie v strednej Ukrajine.



V strednej časti Poltavskej oblasti zasiahol dron zariadenie kritickej infraštruktúry a spôsobil požiar. Informoval o tom tamojší gubernátor Filip Pronin. Podľa predbežných údajov nedošlo k obetiam na životoch.



Najväčšia ukrajinská súkromná elektrárenská spoločnosť DTEK na Telegrame oznámila, že ruský letecký útok vážne poškodil zariadenia troch tepelných elektrární a jej zamestnanci pracujú na odstránení následkov.



Gubernátori Vinnyckej a Záporožskej oblasti uviedli, že boli poškodené zariadenia civilnej infraštruktúry, podrobnosti však zatiaľ neposkytli.



Výbuchy hlásili okolo 05.30 h miestneho času (04.30 h SELČ) aj obyvatelia ukrajinskej metropoly Kyjev. Podľa šéfa kyjevskej mestskej vojenskej správy Serhija Popka boli všetky rakety namierené na Kyjev zničené a nedošlo ani k väčším škodám alebo zraneniam.



V meste Brovary v Kyjevskej oblasti vypukol v dôsledku ruského raketového útoku požiar, informoval starosta Ihor Sapožko. Dvoch ľudí, ženu vo veku 62 rokov a muža vo veku 34 rokov, hospitalizovali.



Systémy protivzdušnej obrany sa podľa miestnych predstaviteľov podieľali na odrazení ruského útoku nad Ľvovskou oblasťou, ktorá hraničí s Poľskom. Varšava preto spolu so spojencami v NATO uviedla do pohotovosti lietadlá na ochranu svojho vzdušného priestoru.



Rusko spustilo v posledných mesiacoch ďalšiu sériu útokov na ukrajinskú energetické infraštruktúru. Moskva popiera, že by sa zameriavala na civilistov, ale tvrdí, že ukrajinský energetický systém je legitímnym vojenským cieľom.