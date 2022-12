Rusko podniklo na Prvý sviatok vianočný na Ukrajinu 40 útokov

Kyjev 26. decembra (TASR) - Ruská armáda podnikla na Ukrajinu v nedeľu - na Prvý sviatok vianočný - vyše 40 raketových útokov, a to aj napriek vyhláseniam ruského prezidenta Vladimira Putina, že je pripravený rokovať. Oznámila to v pondelok ukrajinská armáda, informuje TASR podľa správy denníka The Guardian.



V uplynulých 24 hodinách ruská armáda ostreľovala desiatky ukrajinských miest vrátane Luhanska, Donecka, Charkova, Chersonu a Záporožia. "V smere na Cherson pokračoval nepriateľ v ostreľovaní obývaných oblastí ležiacich na pravom brehu rieky Dneper," uviedla ukrajinská armáda v pondelok ráno.



Ukrajinské ozbrojené sily zase v nedeľu podnikli takmer 20 útokov na ruské ciele.



Ruské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že v sobotu - na Štedrý deň - ruská armáda zabila približne 60 ukrajinských vojakov pozdĺž kontaktnej línie medzi mestami Kupiansk a Lyman a zničila niekoľko kusov ukrajinského vojenského vybavenia.



Guardian upozorňuje, že nedokázal dané informácie nezávisle overiť.



Na Ukrajine sa Božie narodenie slávi nielen 25. decembra, ale aj 7. januára, keď si ho pripomínajú pravoslávni kresťania. Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že pre vojnu rozpútanú Ruskom na Ukrajine čoraz viac ľudí na Ukrajine slávi kresťanské sviatky v rovnaké dni ako veriaci západných cirkví.



Putin za uplynulé dni niekoľkokrát vyjadril ochotu rokovať, k podmienkam stanoveným Kyjevom sa však nevyjadril. Ukrajina sa však domnieva, že ruský prezident vyjednávať v skutočnosti nechce.