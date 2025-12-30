Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Zahraničie

Rusko podniklo útok na prístavnú infraštruktúru v Odeskej oblasti

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na mieste zasahujú záchranné zložky.

Autor TASR
Kyjev 30. decembra (TASR) - Rusko v utorok zaútočilo na prístavnú infraštruktúru v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny. Ukrajinský vicepremiér Olexij Kuleba oznámil, že pri útoku utrpela zranenia jedna osoba a vznikli škody na civilnej lodi plaviacej sa pod vlajkou Panamy a tiež na zariadeniach v prístavoch Pivdennyj a Čornomorsk. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a príspevku Kulebu na platforme Telegram.

Na mieste zasahujú záchranné zložky. „Poškodené sú zásobníky oleja v jednom z priemyselných podnikov. Poškodené bolo aj civilné plavidlo s obilím pod panamskou vlajkou, ktoré sa nachádzalo v prístave,“ napísal Kuleba k fotografii z miesta útoku.

Ukrajinský vicepremiér konštatoval, že išlo o ďalší cielený útok Ruska na civilnú prístavnú infraštruktúru. Rusko sa podľa neho snaží narušiť logistiku a skomplikovať námornú dopravu. Prístavy ostávajú v prevádzke napriek útokom, dodal.

V Odeskej oblasti sa nachádzajú čiernomorské prístavy kľúčové pre zahraničný obchod Ukrajiny a prežitie jej vojnového hospodárstva, podotýka Reuters. Ukrajina je významným svetovým producentom a exportérom poľnohospodárskych produktov. Rusko počas takmer štyri roky trvajúcej vojny zničilo viaceré ukrajinské prístavy, narušilo ich prevádzku alebo ich jeho sily obsadili. Úloha prístavov Pivdennyj a Čornomorsk sa tak počas tejto vojny zvýšila.

V uplynulých mesiacoch sa medzi Ruskom a Ukrajinou zintenzívnili aj námorné boje. Obe strany podnikli útoky na námorné či obchodné objekty v Čiernom mori i mimo neho. Ukrajina čoraz viac využíva svoje námorné drony na útoky na lode spájané s tzv. ruskou tieňovou flotilou, na ktorú sa vzťahujú sankcie Západu. Rusko zároveň zintenzívnilo útoky na mesto Odesa a jeho prístavnú infraštruktúru.

V súvislosti s útokmi v Čiernom mori vyzvalo Turecko obe strany konfliktu na zdržanlivosť. Turecká stíhačka tento mesiac zostrelila bezpilotné lietadlo, ktoré sa priblížilo k vzdušnému priestoru krajiny.
.

Neprehliadnite

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?