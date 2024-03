Rusko: Podozriví z útoku v Moskve konali údajne pod vplyvom drog

Moskva 28. marca (TASR) - Štyria hlavní podozriví, zatknutí po teroristickom útoku na koncertnú sálu Crocus City Hall na predmestí Moskvy, boli údajne počas masakru pod vplyvom drog. Uviedla to vo štvrtok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na ruskú štátnu agentúru TASS.



"To, aké drogy či psychotropné látky užili, určí odborník," napísala TASS a citovala vyšetrovateľov.



Správa agentúry naznačuje, že podozriví páchatelia mohli byť pod vplyvom drog nielen v deň samotného útoku, ale aj predtým. K zodpovednosti za piatkový útok, pri ktorom zahynulo vyše 140 ľudí a zranenia utrpelo ďalších 360, sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).



Vyšetrovací výbor tiež oznámil, že podozrivým zhabal technické zariadenia. Analýza dát kontaktov ukazuje, že muži mali kontakt s ukrajinskými nacionalistami a dostali zaplatené, tvrdí výbor.



Ruskí predstavitelia vrátane prezidenta Vladimira Putina opakovane tvrdia, že do útoku mohla byť zapletená Ukrajina, čo však Kyjev rázne odmietol.



Štyria podozriví útočníci zmeškali posledný termín odvolania proti zatykačom, uviedol súd vo vyhlásení.



Líder Kremľa Putin ani týždeň po jednom z najhorších teroristických útokov v ruských dejinách nenavštívil miesto zločinu.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval na otázku, prečo to Putin ešte neurobil, vysvetlil, že prezident nechce narušiť vyšetrovanie a odpratávacie práce.



Putin vyjadril sústrasť rodinám obetí a úrady sľúbili finančné odškodnenie pre zranených a pozostalých.