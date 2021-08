Rusko podporuje politický dialóg pri formovaní vlády v Afganistane

Moskva 17. augusta (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok uviedol, že počiatočné záruky Talibanu, odkedy toto militantné hnutie počas uplynulého víkendu prebralo moc v Afganistane, sú "pozitívnym signálom". Informovala o tom agentúra AFP.



"Považujem to za pozitívny signál, že Taliban v Kábule deklaruje aj ukazuje v praxi svoju pripravenosť rešpektovať názor iných," povedal Lavrov. "Konkrétne uviedli, že sú pripravení diskutovať o (vzniku) vlády, ktorej súčasťou nebudú len oni, ale aj iní zástupcovia Afganistanu," spresnil.



Predstavitelia Talibanu v utorok ohlásili, že súčasťou novej afganskej vlády by mali byť i ženy, a taktiež vyhlásili všeobecnú amnestiu pre všetkých predstaviteľov vlády, ktorých vyzvali, aby sa vrátili do práce.



Moskva podľa Lavrovových slov podporuje "inkluzívny" politický dialóg v Afganistane v čase, keď Taliban pracuje na sformovaní novej vlády po tom, čo vojensky prevzal kontrolu nad krajinou.



"Podporujeme začiatok inkluzívneho národného dialógu s účasťou všetkých politických, etnických a náboženských skupín v Afganistane," uviedol Lavrov na stretnutí v Kaliningrade. Jeho vyjadrenia odvysielala ruská štátna televízia Rossija 24.



Lavrov v pondelok o situácii v Afganistane hovoril telefonicky so šéfom diplomacie USA Antonym Blinkenom, ako aj s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Im.



V utorok sa má s predstaviteľmi Talibanu stretnúť ruský veľvyslanec v Afganistane Dmitrij Žirnov s cieľom hovoriť o bezpečnosti ruskej ambasády v Kábule. Tá podľa ruského rezortu zahraničných vecí funguje v normálnom režime na rozdiel od ambasád mnohých západných krajín, ktoré sa snažia z Kábulu svoj personál evakuovať.



AFP pripomína, že Kremeľ v posledných rokoch v Moskve viackrát prijal zástupcov Talibanu – naposledy v júli.



"Pozitívne odkazy", ktoré členovia militantného islamistického hnutia Taliban adresovali medzinárodnému spoločenstvu, odkedy obsadili väčšinu územia Afganistanu vrátane Kábulu, privítalo v utorok i Turecko. Ankara zároveň vedie dialóg zo všetkými zainteresovanými stranami v Afganistane vrátane talibov.