Rusko pohrozilo odvetným opatrením za vyhostenie diplomatov z Rakúska

Viedeň/Moskva 2. februára (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na rozhodnutie Rakúska o vyhostení štyroch ruských diplomatov uviedlo, že by mohlo podniknúť podobné odvetné opatrenia. Vo štvrtok to napísala agentúra AP, informuje TASR.



Ruský veľvyslanec v Rakúsku Dmitrij Ljubinskij vyhlásil, že on aj Michail Uljanov, ktorý pôsobí ako vyslanec pri medzinárodných inštitúciách vo Viedni, každý osobitne v stredu neskoro večer navštívili rakúske ministerstvo zahraničných vecí, kde sa o vyhostení dozvedeli.



"Vyjadrili sme rázny nesúhlas, odmietli sme nepodložené tvrdenia a upozornili sme na nevyhnutnosť odvetných opatrení," uviedol Ljubinskij. Dodal, že rakúski predstavitelia neposkytli žiadne konkrétne dôvody na vyhostenie diplomatov a hovorili len o "nejasných obvineniach založených na názore špeciálnych služieb". Upozornil tiež, že toto rozhodnutie by mohlo ovplyvniť pozíciu Rakúska ako neutrálneho miesta na medzinárodné rokovania.



Viedeň vo štvrtok oznámila vyhostenie štyroch ruských diplomatov, ktorých správanie "bolo v rozpore s ich diplomatickým štatútom a medzinárodnými dohodami".



Dvaja z vyhostených sú zamestnancami zastúpenia OSN vo Viedni a podľa Rakúska "nekonali v súlade s dohodami medzi OSN a Viedňou". Všetci štyria diplomati boli zároveň vyhlásení za nežiaduce osoby, čím boli zbavení diplomatickej imunity, ktorá ich chránila pred zatknutím a trestným stíhaním.