Rusko pokračuje v dronových útokoch na Ukrajine
Podľa zvodky generálneho štábu ukrajinskej armády zo štvrtka rána Rusko v noci vypustilo na ukrajinské územie 112 dronov vrátane útočných dronov Geraň a návnadových dronov Gerbera.
Autor TASR
Kyjev 9. októbra (TASR) - Útoky ruskej armády si za posledných 24 hodín na Ukrajine vyžiadali životy najmenej piatich civilistov a ďalších 19 zranených. Cieľom týchto útokov boli aj obývané oblasti a kritická infraštruktúra.
Podľa zvodky generálneho štábu ukrajinskej armády zo štvrtka rána Rusko v noci vypustilo na ukrajinské územie 112 dronov vrátane útočných dronov Geraň a návnadových dronov Gerbera. Svoje ciele zasiahlo 22 útočných dronov, 87 ich bolo zostrelených. Útok na Ukrajinu pokračoval aj v ranných hodinách, uviedla stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.
RFE/RL dodala, že počas útoku v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny sa ruská armáda zamerala na prístavné mesto Čornomorsk, odkiaľ úrady hlásia poškodenie prístavnej a energetickej infraštruktúry.
Toto mesto, ktoré malo pred vypuknutím vojny 57.000 obyvateľov, je momentálne bez dodávok elektriny. Vedenie mesta oznámilo, že na ich obnovení sa pracuje. Kritická infraštruktúra je pripojená na generátory. Vedúci regionálnej vojenskej správy Oleh Kiper spresnil, že pri útoku bolo podľa predbežných správ zranených päť ľudí.
