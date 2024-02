Rusko pokračuje v ofenzíve pri Avdijivke aj po stiahnutí Ukrajincov

Novoolexandrivka 18. februára (TASR) - Ruské jednotky podnikli viacero útokov v oblasti západne od zničeného mesta Avdijivka, ktoré obsadili v posledných dňoch po stiahnutí sa ukrajinských síl. Oznámil to v nedeľu hovorca ukrajinskej armády, píše agentúra AFP.



"Nepriateľ sa (pri Avdijivke) usiluje aktívne rozvíjať svojmu ofenzívu," povedal hovorca veliteľa ukrajinských jednotiek v oblasti Dmytro Lychovij. "Ale máme tam v zákopoch značné sily".



Ukrajinský generálny štáb v nedeľu hlásil 14 neúspešných útokov na dedinu Lastočkyne, ktorá leží asi dva kilometre od severného okraja Avdijivky.



Toto kedysi významné priemyselné centrum, vzdialené necelých 10 kilometrov severne od mesta Doneck, bolo už od roku 2014 symbolom odhodlaného odporu Ukrajincov proti ruskej agresii. Z rovnakého dôvodu mala Avdijivka, o ktorú sa zviedla jedna z najkrvavejších bitiek od začiatku invázie, symbolický význam aj pre Rusov.



Ruské ministerstvo obrany v sobotu večer vyhlásilo, že jeho sily získali "plnú kontrolu" nad Avdijivkou. Ukrajinská armáda predtým oznámila, že jej vojaci sa sťahujú z bojmi zničeného mesta. Hlavný veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj to zdôvodnil snahou vyhnúť sa obkľúčeniu a potrebou ochrániť životy a zdravie vojakov.



Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomína, že ukrajinská armáda v súčasnosti čelí nedostatku vojakov aj munície. Ovládnutie Avdijivky, ku ktorému došlo len niekoľko dní pred druhým výročím začiatku ruskej invázie, predstavuje pre Rusko prvý významnejší územný zisk vo vojne na Ukrajine od mája 2023, keď do ruských rúk padol Bachmut.



Šéf Kremľa Vladimir Putin označil dobytie Avdijivky za "dôležité víťazstvo". Podľa analytikov Putin potreboval dosiahnuť nejaký úspech vo vojne ešte pred marcovými prezidentskými voľbami, v ktorých opäť kandiduje a nemá skutočného súpera.



Ruské sily, ktoré sa pokúšajú Avdijivku dobiť už od začiatku invázie, zintenzívnili svoje útoky od vlaňajšieho októbra. Ukrajinci o toto mesto zvádzali boje už od roku 2014 s Ruskom podporovanými "separatistami".



Obsadenie Avdijivky vyvolalo obavy, že by ruské sily mohli teraz odtiaľ postupovať do ďalších častí Doneckej oblasti, ktorá je čiastočne okupovaná Ruskom. Podľa AFP pritom rastú obavy, či bude Ukrajina schopná zastaviť prebiehajúcu ruskú ofenzívu bez masívneho balíka americkej pomoci, ktorý pre vnútropolitické spory uviazol v Kongrese USA.