Rusko pokutovalo spoločnosť Google

Moskva 29. júla (TASR) – Rusko pokutovalo americkú spoločnosť Google sumou 41 000 dolárov za to, že na miestnych serveroch neuskladňovala údaje svojich ruských užívateľov. Oznámila to vo štvrtok hovorkyňa moskovského súdu.



Podľa tlačovej agentúry AFP ide o prvý prípad, keď bol tento americký technologický gigant pokutovaný za podobný prečin. Ruská vláda sa usiluje o posilnenie kontroly nad miestnym segmentom tejto internetovej služby a chce vyvinúť akýsi svoj „zvrchovaný internet". Tvrdí pritom, že zahraničné technologické spoločnosti musia uskladňovať dáta ruských užívateľov v ich krajine.



Súd moskovskej štvrti Taganskij vo štvrtok uznal spoločnosť Google za vinnú z porušenia zákona o lokalizácii dát a vymeral jej pokutu vo výške troch miliónov rubľov (41.000 dolárov), uviedla pre tlačovú agentúru RIA Novosti hovorkyňa súdu. Maximálne penále je v tomto prípade šesť miliónov rubľov (cca 69.000 eur).



Ide o prvý prípad, keď bola americká firma pokutovaná za porušenie sporného ruského zákona schváleného v roku 2014, ktorý vyžaduje, aby boli osobné údaje ruských užívateľov veľkých internetových služieb uchovávané na území Ruska.



Americké spoločnosti Twitter a Facebook dostali vlani pokutu za nedodržiavanie danej legislatívy, zatiaľ čo spoločnosť LinkedIn bola v Rusku zablokovaná po tom, ako odmietla presunúť dáta ruských užívateľov na územie Ruskej federácie.



Rusko podniká v ostatných rokoch právne kroky voči zahraničným technologickým spoločnostiam, najmä sociálnym sieťam, za to, že na žiadosť štátnych regulačných úradov nezmazali príslušný obsah príspevkov.



Kritici Kremľa tvrdia, že ruská vláda využíva zámienku ochrany maloletých osôb a boja proti extrémizmu na odstraňovanie obsahu spájaného s opozíciou, ktorá sa viaže prevažne na webové platformy.