Rusko pokutuje Apple za nepravdivé informácie o bojoch na Ukrajine

Moskva 3. augusta (TASR) — Súd v Moskve uložil technologickej spoločnosti Apple pokutu 400.000 rubľov (približne 3890 eur) za to, že nevyhovela žiadosti ruského cenzorského úradu Roskomnadzor a neodstránila podcasty a iné materiály obsahujúce "nepresné informácie" o tzv. špeciálnej operácii ruskej armády na Ukrajine. Úrad tvrdil, že boli zamerané na destabilizáciu politickej situácie v Rusku. Uviedla to vo štvrtok agentúra AP.



Pojednávanie súdu v kauze Apple sa konalo v uzavretom režime. Výška pokuty je o polovicu nižšia ako zákonom stanovené minimum.



Ide o vôbec prvú pokutu pre spoločnosť Apple za neodstránenie zakázaného obsahu. Veľké medzinárodné spoločnosti — najmä sociálne siete a služby — sú v Rusku za to pokutované pravidelne.



Od začiatku invázie ruskej armády na Ukrajinu vo februári 2022 prijalo Rusko celý rad opatrení na potrestanie akejkoľvek kritiky alebo spochybňovania svojej vojenskej operácie na Ukrajine.



Niektorí jej kritici dostali prísne tresty. Napríklad opozičný politik a novinár Vladimir Kara-Murza bol odsúdený na 25 rokov väzenia za vlastizradu. Obvinenie sa opieralo o obsah jeho verejného vystúpenia v USA, v ktorom kritizoval postup Ruska voči Ukrajine.



Pokutu vo výške tri milióny rubľov (vyše 29.000 eur) vo štvrtok uložil moskovský súd nadácii Wikimedia Foundation za to, že z Wikipédie neodstránila obsah, ktorý údajne zahŕňal "nepresné informácie" o ruskej invázii na Ukrajinu.