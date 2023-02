Polícia v Petrohrade zhabala umelecké diela s protivojnovou tematikou

Petrohrad 2. februára (TASR) — Ruská polícia v stredu v Petrohrade zaistila diela z protivojnovej výstavy, ktorá sa konala v priestoroch miestnej pobočky opozičnej liberálnej strany Jabloko. K policajnému zásahu došlo v čase, keď Kremeľ zintenzívňuje tlak na ruskú opozíciu, ktorá je proti vojne rozpútanej Ruskom na Ukrajine, píše agentúra AFP.



Výstava výtvarníčky Jeleny Osipovovej bola pre verejnosť prístupná len jeden deň, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL). Na vernisáž prišlo niekoľko desiatok ľudí a informovalo o nej približne 50 médií.



Strana Jabloko uviedla, že polícia prišla do straníckej centrály s tvrdením, že dostala hlásenie o bombe v objekte.



Žiadne výbušniny sa v priestoroch strany nenašli, no policajti zaistili vystavené obrazy a plagáty, pretože ich motívy môžu údajne spĺňať skutkovú podstatu trestného činu šírenia dezinfomácií o ruskej armáde.



Strana Jabloko vo svojom vyhlásení uviedla, že polícia odniesla "pacifistické umelecké diela" Osipovovej bez toho, aby boli riadne zabalené a chránené pred poškodením.



Jedno z diel zobrazovalo tvár okatého dievčatka s nápisom "Mami, bojím sa vojny" v ruštine a ukrajinčine.



Po vpáde ruskej armády na Ukrajinu bola všetka verejná kritika ozbrojených síl a vlády zakázaná vrátane používania slov "vojna" a "invázia". Od marca minulého roku v Rusku aj platí zákon, ktorým sa odňatím slobody až na 15 rokov trestajú tí, ktorí zverejnia informácie o ruskej armáde považované úrady za nepravdivé.



Osipovová označila vystavenie svojich diel za protest a za protivojnovú výstavu. Už mnoho rokov je známa ako ostrá kritička Kremľa a hovorí sa o nej aj ako o "svedomí Petrohradu". Prvýkrát protestovala ešte v roku 2002, keď čečenskí ozbrojenci vtrhli do moskovského Divadla na Dubrovke a zajali tam 850 ľudí. Odvtedy pravidelne demonštrovala proti politike presadzovanej Kremľom a niekoľkokrát bola aj zatknutá.