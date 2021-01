Polícia varuje pred účasťou na zhromaždeniach na podporu Navaľného

Na arhívnej snímke z videa ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj 18. januára 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 28. januára (TASR) - Moskovská polícia vo štvrtok varovala pred trestnoprávnou zodpovednosťou za účasť na úradmi nepovolených zhromaždeniach, ktoré sa na podporu väzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného organizujú počas blížiaceho sa víkendu.Polícia sa osobitne obrátila na rodičov maloletých a požiadala ich, aby zabezpečili, že sa ich deti nebudú zdržiavať na nepovolených demonštráciách.Ako pripomenula agentúra AFP, uplynulú sobotu - 23. januára - na výzvu Navaľného vyšli do ulíc ruských miest tisíce ľudí, aby protestovali proti už 20 rokov trvajúcemu vládnutiu prezidenta Vladimira Putina. Počas týchto protestov bolo zadržaných vyše 4000 ľudí vrátane asi 50 novinárov, informovala vo štvrtok rozhlasová stanica Echo Moskvy.Niekoľko Navaľného spolupracovníkov a aktivistov bolo zadržaných vo štvrtok po policajných raziách v ich bytoch a kanceláriách. Viacerých, vrátane opozičnej političky Ľubov Soboľovej a Navaľného brata Olega, vzali do väzby. Na výsluch vo štvrtok predviedli aj spolupracovníka rozhlasovej stanice Rádio sloboda Arťoma Radygina.Navaľného spolupracovníci naznačili, že domové prehliadky súvisia s vyšetrovaním podozrení zo spáchania trestného činu porušenia epidemiologických opatrení počas sobotňajšieho masového protestu v Moskve na podporu Navaľného. O začatí vyšetrovania informovalo v stredu ruské ministerstvo vnútra.Napriek týmto perzekúciám opozícia na túto nedeľu zvoláva ďalšie protesty, pričom ten v Moskve sa má konať na námestí pred sídlom ruskej tajnej služby FSB, ktorú Navaľnyj obviňuje, že sa ho pokúsila zavraždiť. K otrave nervovoparalytickou látkou došlo podľa Navaľného na základe Putinovho súhlasu. Kremeľ tieto tvrdenia odmieta.Samotný Navaľnyj je od 18. januára vo väzbe, v ktorej zostane do 15. februára. Zadržaný bol 17. januára krátko po pristátí na moskovskom letisku Šeremeťjevo. Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) to zdôvodnila tým, že Navaľnyj je na medzinárodnom zozname hľadaných pre porušenie podmienok výkonu podmienečného trestu.