Ruská polícia vykonala domové prehliadky u novinárov portálu Projekt

Moskva 29. júna (TASR) - Ruská polícia vykonala v utorok ráno domové prehliadky u novinárov tamojšieho spravodajského portálu Projekt. Oznámil to samotný portál na sociálnej sieti Telegram.



Podľa portálu boli prehľadané domovy šéfredaktora Projektu Romana Badanina, jeho zástupcu Michaila Rubina a reportérky Mariji Žolobovovej.



Ako informoval spravodajský portál Meduza.io, Projekt sa zaoberá predovšetkým investigatívnou žurnalistikou a v utorok chcel publikovať reportáž o vyšetrovaní ruského ministra vnútra Vladimira Kolokoľceva. Autorkou článku bola Žolobovová.



"Dnes má v Projekte vyjsť vyšetrovanie Žolobovovej zamerané na šéfa ministerstva vnútra Vladimira Kolokoľceva. Oznámili sme to deň dopredu. Žolobovavá je tiež autorkou mnohých vyšetrovaní, ktoré zarezonovali vrátane vyšetrovania čečenského lídra Ramzana Kadyrova," píše sa v príspevku portálu Projekt na sociálnej sieti Telegram.



V ozname o publikovaní reportáže o Kolokoľcevovi sa píše, že jeho sestra Zoja Berdičevská sa podozrivým spôsobom stala ihneď po nástupe Kolokoľceva do úradu v roku 2012 majiteľkov vily na prestížnej adrese v blízkosti Moskvy v približnej hodnote 200 miliónov rubľov (2,3 milióna eur), uvádza Meduza.



Portál Projekt publikoval reportáž o vyšetrovaní Kolokoľceva v utorok okolo deviatej hodiny ráno miestneho času, následne návštevníci portálu hlásili, že je nedostupný, dodala Meduza.