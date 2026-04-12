Rusko: Politický väzeň Šestun drží protestnú hladovku
Šestun zároveň tvrdí, že nedostáva adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Trpí pritom cukrovkou a prišiel o tri zuby.
Autor TASR
Moskva 12. apríla (TASR) – Bývalý prednosta okresného úradu v Moskovskej oblasti Alexandr Šestun, odsúdený za podvod a prijímanie úplatku, vyhlásil tzv. suchú hladovku, informovala agentúra Reuters.
Podľa listu, ktorý Šestun zaslal ruským médiám, od 7. apríla odmieta prijímať nielen stravu, ale aj vodu. Od väzenskej správy si týmto spôsobom chce vymôcť stretnutia so svojimi deťmi a odpovede na svoje sťažnosti a žiadosti, ktoré podľa neho dozorné orgány ignorujú.
Šestun zároveň tvrdí, že nedostáva adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Trpí pritom cukrovkou a prišiel o tri zuby.
V jednom z predchádzajúcich listov médiám uviedol, že 3. decembra 2025 sa v trestaneckej kolónii s prísnym režimom v meste Bežeck pokúsil o samovraždu. Ako dôvod uviedol informáciu, že jeho matka bola vysťahovaná zo svojho domu.
Šestun bol v decembri 2020 odsúdený na 15 rokov väzenia. Súd ho uznal vinným v siedmich bodoch obžaloby vrátane podvodu vo zvlášť veľkom rozsahu, prijímania úplatku vo zvlášť veľkom rozsahu, nezákonnej podnikateľskej činnosti a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Podľa vyšetrovateľov ako bývalý predstaviteľ Serpuchovského okresu neoprávnene previedol pozemky určené na výstavbu obchodných centier za zníženú cenu.
V roku 2024 mu trest zvýšili na 17 rokov v novom prípade, v ktorom bol obvinený z násilia voči príslušníkovi väzenskej služby. Podľa vyšetrovania mal dozorcu dvakrát udrieť stoličkou. Znalecký posudok pritom podľa médií poukazoval na možné úpravy videozáznamu, ktorý bol základom obžaloby, súd sa ním však nezaoberal.
Šestun vinu odmieta a tvrdí, že prípad je politicky motivovaný. Počas väzby sa opakovane sťažoval na mučenie a zlé zaobchádzanie a viackrát držal hladovku, ktorú prerušil po prevoze na jednotku intenzívnej starostlivosti väzenskej nemocnice.
Ruská ľudskoprávna organizácia Memorial označila Šestuna za politického väzňa. Reuters pripomína, že ruský Najvyšší súd vo štvrtok označil Memorial, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny mieru, za „extrémistické hnutie“ a zakázal jeho činnosť v Rusku.
Šestun bol jedným z 11 väznených disidentov, ktorí minulý rok vyzvali svetových lídrov, aby v rámci mierovej dohody medzi Moskvou a Kyjevom dosiahli hromadné prepustenie ruských politických väzňov a ukrajinských civilistov zadržiavaných Ruskom.
Podľa listu, ktorý Šestun zaslal ruským médiám, od 7. apríla odmieta prijímať nielen stravu, ale aj vodu. Od väzenskej správy si týmto spôsobom chce vymôcť stretnutia so svojimi deťmi a odpovede na svoje sťažnosti a žiadosti, ktoré podľa neho dozorné orgány ignorujú.
Šestun zároveň tvrdí, že nedostáva adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Trpí pritom cukrovkou a prišiel o tri zuby.
V jednom z predchádzajúcich listov médiám uviedol, že 3. decembra 2025 sa v trestaneckej kolónii s prísnym režimom v meste Bežeck pokúsil o samovraždu. Ako dôvod uviedol informáciu, že jeho matka bola vysťahovaná zo svojho domu.
Šestun bol v decembri 2020 odsúdený na 15 rokov väzenia. Súd ho uznal vinným v siedmich bodoch obžaloby vrátane podvodu vo zvlášť veľkom rozsahu, prijímania úplatku vo zvlášť veľkom rozsahu, nezákonnej podnikateľskej činnosti a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Podľa vyšetrovateľov ako bývalý predstaviteľ Serpuchovského okresu neoprávnene previedol pozemky určené na výstavbu obchodných centier za zníženú cenu.
V roku 2024 mu trest zvýšili na 17 rokov v novom prípade, v ktorom bol obvinený z násilia voči príslušníkovi väzenskej služby. Podľa vyšetrovania mal dozorcu dvakrát udrieť stoličkou. Znalecký posudok pritom podľa médií poukazoval na možné úpravy videozáznamu, ktorý bol základom obžaloby, súd sa ním však nezaoberal.
Šestun vinu odmieta a tvrdí, že prípad je politicky motivovaný. Počas väzby sa opakovane sťažoval na mučenie a zlé zaobchádzanie a viackrát držal hladovku, ktorú prerušil po prevoze na jednotku intenzívnej starostlivosti väzenskej nemocnice.
Ruská ľudskoprávna organizácia Memorial označila Šestuna za politického väzňa. Reuters pripomína, že ruský Najvyšší súd vo štvrtok označil Memorial, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny mieru, za „extrémistické hnutie“ a zakázal jeho činnosť v Rusku.
Šestun bol jedným z 11 väznených disidentov, ktorí minulý rok vyzvali svetových lídrov, aby v rámci mierovej dohody medzi Moskvou a Kyjevom dosiahli hromadné prepustenie ruských politických väzňov a ukrajinských civilistov zadržiavaných Ruskom.