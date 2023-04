Rusko: Ponorky Tichomorskej flotily nacvičovali paľbu v Japonskom mori

Vladivostok 25. apríla (TASR) — Ponorky ruskej Tichomorskej flotily, ktorá je taktiež zapojená do vojny na Ukrajine, zneškodnili v rámci námorných manévrov v Japonskom mori cvičný nepriateľský cieľ. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské štátne médiá.



"Dve diesel-elektrické ponorky... vykonali v Japonskom mori taktické protiponorkové cvičenie a zneškodnili imitáciu nepriateľskej ponorky," uviedla v utorok agentúra Interfax, ktorá citovala vyhlásenie tlačovej služby Tichomorskej flotily.



Útok na stanovený cieľ vykonali útočné ponorky triedy Varšavianka, ktoré odpálili cvičné torpéda. Ponorky tohto typu sú vybavené strelami s plochou dráhou letu Kalibr-PL.



V pondelok Rusko oznámilo, že v Japonskom mori uskutočňuje cvičné manévre raketový torpédoborec Admirál Tribuc, ktorý je taktiež súčasťou Tichomorskej flotily a je vybavený protiponorkovými torpédami.



Ruské námorníctvo má celkovo štyri flotily: okrem Baltskej a Tichomorskej aj Čiernomorskú a Severnú flotilu, ktorá je vôbec najväčšou. Príslušníci všetkých štyroch loďstiev sú zapojení do bojov na Ukrajine, čo sa týka najmä jednotiek námornej pechoty.



Tichomorská flotila — druhá najväčšia zložka ruského námorníctva — má od minulého týždňa nového veliteľa, admirála Viktora Liinu, ktorý doposiaľ velil Baltskému loďstvu.



Odchod predchádzajúceho veliteľa Tichomorského loďstva Sergeja Avakjanca bol oznámený 20. apríla — v deň, keď táto flotila ukončila rozsiahle, niekoľkodňové a vopred neohlásené manévre. Admirála ešte pred skončením cvičení poslali na dovolenku. Oficiálnym dôvodom výmeny bolo, že dosiahol vek odchodu do výslužby. Nezávislé ruské médiá však v súvislosti s odchodom Avakjanca informovali o vysokých stratách, ktoré údajne utrpela Tichomorská flotila počas vojny na Ukrajine.