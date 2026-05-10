Rusko ponúklo odvoz obohateného uránu z Iránu, tvrdí Putin
Autor TASR
Moskva 10. mája (TASR) - Rusko je podľa prezidenta Vladimira Putina v prípade potreby pripravené prepraviť a uskladniť obohatený urán z Iránu ako súčasť dohody o ukončení vojny USA v islamskej republike. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Putin v sobotu objasnil, že Rusko už raz prepravilo z Iránu obohatený urán, a to v roku 2015. Moskva je podľa jeho slov pripravená „zopakovať túto skúsenosť“.
Všetky strany konfliktu - Irán, Spojené štáty a Izrael - podľa šéfa Kremľa súhlasili s odvozom uránu z islamskej republiky. „No potom Spojené štáty sprísnili svoj postoj a požadovali, aby bol urán prepravený výlučne na územie USA. Irán následne tiež pritvrdil svoj postoj,“ konštatoval Putin.
Ruský prezident na tlačovej konferencii po oslavách Dňa víťazstva opísal konflikt medzi USA a Iránom ako „veľmi náročný a komplikovaný“. Tvrdí, že Rusko je v náročnej pozícii kvôli jeho priateľským vzťahom s Iránom a susediacimi krajinami v Perzskom zálive. Irán počas vojny opakovane zaútočil na tieto krajiny, v ktorých sa nachádzajú americké základne.
Moskva v tejto súvislosti podľa Putina zostane v kontakte s Teheránom a Washingtonom. „Dúfajme, že tento konflikt sa podarí vyriešiť čo najskôr,“ povedal s tým, že podľa jeho názoru nemá nikto záujem na pokračovaní tejto konfrontácie.
O pripravenosti Ruska prevziať a uskladniť obohatený iránsky urán už v apríli informoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. V tom čase uviedol, že Putin tento návrh predložil „počas kontaktov so Spojenými štátmi, ako aj s krajinami (blízkovýchodného) regiónu. Ponuka naďalej platí, no zatiaľ neprišla žiadna reakcia“.
Práve obavy z jadrových ambícií Teheránu boli podľa Washingtonu dôvodom americko-izraelského útoku, ktorý spustili 28. februára. Túto vojnu v apríli pozastavilo dočasné prímerie, ktoré bolo medzičasom predĺžené.
