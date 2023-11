Rusko popiera, že by posielalo migrantov na hranice s Fínskom

Moskva 20. novembra (TASR) - Rusko v pondelok odmietlo obvinenia, že posiela migrantov k hraniciam Fínska. Vyjadrenie prišlo po tom, ako Helsinki informovali o náraste počtu žiadateľov o azyl, ktorí sa pokúšajú nelegálne dostať do tejto severskej krajiny. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Fínsko minulý týždeň v reakcii na prílev migrantov uzavrelo štyri hraničné priechody s Ruskom a obvinilo Moskvu zo snahy destabilizovať krajinu v odvete za jej vstup do NATO.



"Takéto obvinenia neprijímame," povedal v pondelok novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Hraničné priechody využívajú tí, ktorí na to majú právo," dodal, pričom obvinenia Fínska označil za "pritiahnuté za vlasy".



Rusko predtým varovalo, že Fínsko by mohlo uzavrieť všetky svoje hraničné priechody. "Takéto rozhodnutie by bolo zjavne v rozpore s národnými záujmami Fínska," povedal pre ruské tlačové agentúry námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexandr Gruško.



Vzťahy Helsínk s Moskvou sa výrazne zhoršili, odkedy Rusko vo februári minulého roka zaútočilo na Ukrajinu.



Fínsko v apríli upustilo od svojej desaťročia trvajúcej vojenskej neangažovanosti a vstúpilo do Severoatlantickej aliancie (NATO), čo Moskvu viedlo k varovaniu pred "protiopatreniami", pripomína AFP.



Západné krajiny predtým obvinili Bielorusko, blízkeho spojenca Ruska, že v roku 2021 v rámci odvety za sankcie EÚ vytlačilo cez svoje hranice do Poľska a Litvy desaťtisíce migrantov bez dokladov.



Fínsko v sobotu uzatvorilo štyri hraničné priechody s Ruskom nachádzajúce sa na juhovýchode krajiny. Odôvodnilo to nárastom nelegálnych migrantov, ktorým ruské úrady umožňujú prechod bez potrebných dokladov. Ide o priechody Imatra, Niirala, Nuijamaa a Vaalimaa pri Petrohrade, ktoré zatvorili na tri mesiace.



Žiadosti o azyl sa teraz môžu podávať len vo Vartiuse, vzdialenom stovky kilometrov od mesta Niirala, a v obci Salla, ktorá leží ešte severnejšie, dodáva tlačová agentúra DPA.



Pohraničná stráž uviedla, že migranti sa vo Vartiuse objavili tento rok po prvýkrát. V nedeľu na tomto hraničnom priechode požiadalo o azyl 16 osôb. Vo štvrtok ich bolo 18 a v sobotu tam pohraničná stráž zaznamenala 67 žiadateľov.



Helsinki obviňujú Moskvu, že úmyselne vpúšťa do Fínska migrantov napriek tomu, že nemajú potrebné cestovné doklady. Minulý týždeň prišli do Fínska každý deň desiatky žiadateľov o azyl z krajín ako Irak, Jemen, Somálsko či Sýria. Priemerne ich pritom doteraz prichádzalo na jeseň len niekoľko.