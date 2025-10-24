< sekcia Zahraničie
Rusko poprelo obvinenia Litvy z narušenia jej vzdušného priestoru
Litovská armáda informovala, že stíhacie lietadlo Suchoj Su-30 a tankovacie lietadlo Il-78 narušili vzdušný priestor krajiny vo štvrtok okolo 18.00 h miestneho času (17.00 h SELČ).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vilnius 24. októbra (TASR) - Litva si vo štvrtok predvolala vedúceho diplomatickej misie Ruska po tom, ako armáda oznámila, že dve ruské vojenské lietadlá narušili vzdušný priestor krajiny na približne 18 sekúnd. Moskva tieto obvinenia poprela, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Litovské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že si ruského diplomata predvolalo v rámci „dôrazného protestu“. Vilnius vyzval Moskvu, aby „okamžite vysvetlila“ dôvody narušenia litovského vzdušného priestoru a prijala „všetky potrebné opatrenia, aby sa takéto incidenty v budúcnosti neopakovali“, uvádza sa vo vyhlásení.
Ruské ministerstvo obrany neskôr poprelo, že k tomuto narušeniu došlo. „Lety prebiehali v prísnom súlade s pravidlami používania vzdušného priestoru nad ruským územím. Lietadlá sa neodchýlili od svojej trasy a nenarušili hranice iných štátov,“ uviedol rezort na platforme Telegram.
Litovská armáda informovala, že stíhacie lietadlo Suchoj Su-30 a tankovacie lietadlo Il-78 narušili vzdušný priestor krajiny vo štvrtok okolo 18.00 h miestneho času (17.00 h SELČ) z ruskej exklávy Kaliningradská oblasť. Lietadlá boli podľa nej zrejme zapojené do misie, pri ktorej cvičili doplňovanie paliva.
V reakcií na narušenie vzdušného priestoru členskej krajiny Severoatlantickej aliancie ruskými lietadlami vzlietli španielske stíhačky typu Eurofighter Typhoon nasadené v Pobaltí v rámci misie NATO Baltic Air Policing (BAP).
Litovské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že si ruského diplomata predvolalo v rámci „dôrazného protestu“. Vilnius vyzval Moskvu, aby „okamžite vysvetlila“ dôvody narušenia litovského vzdušného priestoru a prijala „všetky potrebné opatrenia, aby sa takéto incidenty v budúcnosti neopakovali“, uvádza sa vo vyhlásení.
Ruské ministerstvo obrany neskôr poprelo, že k tomuto narušeniu došlo. „Lety prebiehali v prísnom súlade s pravidlami používania vzdušného priestoru nad ruským územím. Lietadlá sa neodchýlili od svojej trasy a nenarušili hranice iných štátov,“ uviedol rezort na platforme Telegram.
Litovská armáda informovala, že stíhacie lietadlo Suchoj Su-30 a tankovacie lietadlo Il-78 narušili vzdušný priestor krajiny vo štvrtok okolo 18.00 h miestneho času (17.00 h SELČ) z ruskej exklávy Kaliningradská oblasť. Lietadlá boli podľa nej zrejme zapojené do misie, pri ktorej cvičili doplňovanie paliva.
V reakcií na narušenie vzdušného priestoru členskej krajiny Severoatlantickej aliancie ruskými lietadlami vzlietli španielske stíhačky typu Eurofighter Typhoon nasadené v Pobaltí v rámci misie NATO Baltic Air Policing (BAP).