Rusko poprelo obvinenia zo zapojenia sa do vraždy v Rakúsku

Moskva 9. júla (TASR) - Moskva popiera obvinenia zo zapojenia sa čečenských úradov do vraždy ruského občana v Rakúsku, uviedla vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



"S poľutovaním musíme konštatovať, že niekoľko médií narážalo na to, že úrady Čečenskej republiky mohli byť zapletené do vraždy. Rozhodne podobné špekulácie popierame a považujeme ich za nevhodné a škodiace prebiehajúcemu vyšetrovaniu," povedala hovorkyňa. Podľa nej ruské veľvyslanectvo v Rakúsku aktívne spolupracuje s príslušnými orgánmi.



Zdroje z rakúskej polície pre agentúru TASS uviedli, že 43-ročného azylanta, ruského občana, nedávno zastrelili v rakúskej dedine Gerasdorf bei Wien. Zadržali podozrivého 47-ročného ruského občana. Neskôr zadržali pre podozrenie z účasti na vražde ďalšieho muža.



Podľa prokurátorov pochádzala obeť z Čečenska a v Rakúsku žila pod menom Martin Beck v súlade s programom na ochranu identity. Obaja podozriví sú taktiež čečenskí občania.



Motív vraždy bol podľa prokurátorov politický, pretože obeť písala blog, kde vyjadrovala svoje politické názory. Čečenský prezident Ramzan Kadyrov obvinil z vraždy protiruské spravodajské služby. Podľa neho zahraničné spravodajské služby pomáhajú vytvoriť a potom odstránia politických blogerov, aby vyvolali politickú odozvu proti Rusku.