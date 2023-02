Rusko poprelo plány testovať novú raketu pri pobreží JAR

Johannesburg 23. februára (TASR) – Ruská armáda v stredu poprela, že by počas námorných cvičení pri pobreží Juhoafrickej republiky (JAR) plánovala testovať svoje nové hypersonické strely Zirkón. TASR informácie prevzala od agentúr AP a AFP.



Ruská fregata Admiral Gorškov vybavená hypersonickými raketami dorazila podľa ruskej armády do prístavu v juhoafrickom meste Richards Bay, kde sa zúčastní na vojenských cvičeniach, ktoré zahŕňajú aj Čínu.



Predstaviteľ ruského kontingentu kapitán Oleg Gladkij novinárom neskôr povedal, že cvičenia sa zameriavajú na námornú bezpečnosť vrátane boja proti pirátstvu a nebudú počas nich odpálené strely Zirkón. Tieto rakety s doletom asi 900 kilometrov môžu niekoľkonásobne prekonať rýchlosť zvuku a je preto ťažké sa proti nim brániť, priblížila agentúra Reuters.



Rovnaké stanovisko o raketách uvádza aj spoločné vyhlásenie, ktoré prečítal predstaviteľ JAR. Tá zároveň odmietla kritiku rozhodnutia hostiť námorné cvičenia s Ruskom a Čínou v čase výročia invázie Moskvy na Ukrajinu (24. februára).



"Je rozdiel medzi armádou a politikou," vyhlásil generálporučík Siphiwe Sangweni. Armáda je podľa neho "vedená vládou", no musí sa tiež učiť zručnosti od iných ozbrojených síl, aby mohla chrániť Juhoafrickú republiku a využiť ich pri medzinárodných mierových operáciách.



Minulý týždeň okolo fregaty Admiral Gorškov, označenej písmenami Z a V, preplávala v prístave Kapského mesta malá jachta s ukrajinskou vlajkou. Túto stredu sa skupina protestujúcich zišla pred ruským veľvyslanectvom v Pretórii, kde odsúdili prítomnosť ruského vojenského plavidla v krajine, ktorá je dôležitým partnerom Západu v Afrike.



Vojenské cvičenia nazvané Mosi-II sa mali začať pôvodne minulý týždeň. Pri východnom pobreží JAR ich napokon spustili túto stredu, píše AFP. Prebiehať by mali do 27. februára. Podľa Johannesburgu ide o rutinné manévre naplánované ešte pred dvoma rokmi.