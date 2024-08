Rusko poprelo správu o nepriamych rokovaniach s Ukrajinou

Moskva 18. augusta (TASR) - Rusko v nedeľu poprelo správu amerického denníka The Washington Post (WP), ktorý tvrdil, že ukrajinská ofenzíva v Kurskej oblasti zmarila nepriame rokovania medzi Moskvou a Kyjevom o zastavení vzájomných útokov na energetické zariadenia. Takéto rozhovory podľa Ruska vôbec neprebehli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



WP ešte v sobotu s odvolaním sa na diplomatické zdroje zverejnil informáciu, že Ukrajina a Rusko mali v auguste vyslať svoje delegácie do katarskej Dauhy, aby vyjednávali o prelomovej dohode o zastavení úderov na energetickú infraštruktúru na oboch stranách.



Prípadná dohoda by podľa denníka predstavovala čiastočné prímerie, ale súvisiace rokovania stroskotali po ukrajinskom prekvapivom vpáde na územie Ruska zo 6. augusta, čo delegácia Moskvy označila za "eskaláciu".



"Nikto nič nezmaril, pretože nemalo byť čo zmarené," uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v reakcii na článok WP. Tvrdí, že medzi Ruskom a Ukrajinou sa neviedli žiadne priame či nepriame rokovania o bezpečnosti civilných zariadení kritickej infraštruktúry.



Zacharovová tiež citovala ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý začiatkom tohto týždňa položil otázku, aké rozhovory by sa mohli uskutočniť s Ukrajinou po jej pozemnom útoku na Rusko a po údajných útokoch na ruskú civilnú infraštruktúru. "S ľuďmi, ktorí páchajú takéto veci, nie je o čom hovoriť," dodala hovorkyňa ruskej diplomacie.



Ukrajinská vláda na žiadosť o vyjadrenie pre Reuters bezprostredne nereagovala. Americký denník predtým napísal, že podľa kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa summit v Dauhe odložil z dôvodu situácie na Blízkom východe a uskutoční sa vo formáte videokonferencie 22. augusta.



Ukrajina už vyše 900 dní čelí ruskej invázii, ktorá sa začala 24. februára 2022, keď desiatky tisíc ruských vojakov vstúpili na územie Ukrajiny. Moskva aj Kyjev sa navzájom obviňujú z útočenia na civilnú infraštruktúru, obe krajiny to však popierajú.