Rusko poprelo správy o možnom zaradení Navaľného do výmeny väzňov

Moskva 13. septembra (TASR) - Rusko v stredu odmietlo tvrdenia amerického denníka Wall Street Journal, podľa ktorých by mohli byť do plánovanej výmeny väzňov medzi Moskvou a západnými krajinami zahrnutí aj opoziční politici odsúdení v Rusku vrátane uväzneného Alexeja Navalného. TASR píše na základe správy agentúry AFP.



"Informácie WSJ o zaradení Navaľného do výmeny za väzňov v USA sú špekulatívne," uviedla v stredu hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová.



V pondelkovom článku od WSJ, ktorý citoval nemenovaných predstaviteľov vlád západných štátov, sa píše, že Rusko a Spojené štáty pokračujú v rokovaniach o výmene väzňov, v rámci ktorých sa spomínajú aj mená opozičných politikov odsúdených v Rusku vrátane Alexeja Navaľného.



Moskva podľa zdrojov WSJ trvá na prepustení Vadima Krasikova, údajného zamestnanca ruských tajných služieb odsúdeného v Nemecku za vraždu bývalého poľného veliteľa čečenských separatistov Zelimchana Changošviliho.



Podľa WSJ sa na rokovaniach medzi Západom a Moskvou údajne spomínajú aj mená amerických občanov Paula Whelana, odsúdeného v Rusku za špionáž, a novinára WSJ Evana Gershkovicha, ktorý je od jari v moskovskej vyšetrovacej väznici pre rovnaké obvinenia.



Podľa citovaných zdrojov sa nedá vylúčiť ani zložitejšia výmenná schéma, v rámci ktorej budú do zoznamu zaradení aj ruskí opoziční politici uznaní na Západe za politických väzňov. Jedným z nich je aj Navaľnyj, ktorý bol nedávno odsúdený na ďalších 19 rokov odňatia slobody vo väzenskom tábore s osobitným režimom.