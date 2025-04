Rusko poprelo tvrdenia Francúzska o kyberútokoch vojenskej rozviedky

Moskva 30. apríla (TASR) - Ruské veľvyslanectvo vo Francúzsku v stredu odsúdilo „nepodložené tvrdenia“ francúzskej vlády, podľa ktorej ruská vojenská spravodajská služba GRU už niekoľko rokov uskutočňuje proti Francúzsku kybernetickú ofenzívu s názvom APT28. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Dôrazne odmietame nepodložené obvinenia francúzskej strany,“ uviedla ruská ambasáda vo Francúzsku na platforme Telegram.



Francúzske ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že terčom ruskej GRU sa od roku 2021 stalo približne desať francúzskych subjektov. Kybernetickému útoku čelila aj organizácia zapojená do usporiadania minuloročných olympijských hier v Paríži. V roku 2017 bol útoku vystavený aj predvolebný štáb francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a v roku 2015 aj jedna z francúzskych televíznych sietí - TV5Monde.



AFP pripomína, že západné vlády už roky obviňujú ruské spravodajské služby z kybernetických útokov a zasahovania do ich politických systémov vrátane predvolebných kampaní.



Šéf francúzskej diplomacie Jean-Noel Barrot tieto obvinenia vzniesol aj pred Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov (BR OSN). Žiadal okamžité zastavenie útokov zo strany Ruska, ktorého veľvyslanec pri OSN bol v tom čase prítomný na zasadnutí.



Ruská federácia podľa Barrota využila pri kybernetických útokoch odnož vojenskej rozviedky GRU známu ako APT28. Ide o skratku pre Advanced Persistent Threat (pokročilá pretrvávajúca hrozba), čo je ruský aktér, ktorý je dobre známy Spojeným štátom i krajinám Európskej únie. Tie už na osoby a subjekty spojené s touto skupinou uvalili sankcie za pokusy destabilizovať verejnú mienku.



Americké tajné služby obvinili organizáciu APT28, známu aj ako Fancy Bear, zo zasahovania do prezidentských volieb v roku 2016 v prospech Donalda Trumpa, a to zverejnením desiatok tisíc správ od Demokratickej strany a ľudí blízkych jeho rivalke Hillary Clintonovej.



Vzťahy medzi Moskvou a Parížom sú napäté, odkedy Rusko vo februári 2022 spustilo vojenskú inváziu na susednú Ukrajinu, pričom Francúzsko je jedným z hlavných spojencov Kyjeva, pripomína AFP.