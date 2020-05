Rusko poprelo tvrdenia, že vyslalo do Líbye vojenské lietadlá

Moskva 28. mája (TASR) - Rusko v stredu rozhodne poprelo tvrdenie Afrického velenia ozbrojených síl USA (U.S. AFRICOM), že v Líbyi poskytuje vzdušnú podporu ruským žoldnierom bojujúcim na strane Líbyjskej národnej armády (LNA) vedenej poľným maršalom Chalífom Haftarom. Táto armáda bojuje proti silám medzinárodne uznanej vlády sídliacej v líbyjskej metropole Tripolis. Informovala o tom agentúra AP.



Predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Rady federácie (hornej komory ruského parlamentu) Viktor Bondarev označil vyhlásenie AFRICOM-u za "hlúposť".



"Ak sú tie lietadlá v Líbyi, tak sú sovietske, nie ruské," povedal Bondarev, ktorý do roku 2017 zastával funkciu hlavného veliteľa Vzdušno-kozmických síl (VKS) Ruskej federácie. Bondarev tiež dodal, že stíhačkami typu MiG-29, aké boli zachytené na snímkach z líbyjského letiska zverejnených Američanmi, disponuje viacero afrických krajín.



Africké velenie ozbrojených síl USA totiž v utorok vyhlásilo, že Rusko nedávno vyslalo do Líbye svoje lietadlá, aby poskytovali vzdušnú podporu ruským žoldnierom bojujúcim v radoch Haftarovej armády. Haftara okrem Ruska podporujú aj Spojené arabské emiráty (SAE) a Egypt. Na strane vlády v Tripolise stoja Turecko, Katar a Taliansko.



V Líbyi vládne chaos, odkedy tam v roku 2011 zvrhli dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího a krajina sa stala bojiskom početných súperiacich ozbrojených skupín.



Krajina má dve konkurenčné vlády. Jednu v Tripolise, ktorú podporuje OSN, a druhú v meste Tobruk na východe, ktorú podporuje Haftar.