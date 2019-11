Rusko poprelo účasť na otrave bulharského zbrojára

Moskva 25. novembra (TASR) - Rusko v pondelok odmietlo tvrdenia, že do otravy bulharského podnikateľa z roku 2015 boli zapletení agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU. Informovala o tom agentúra Interfax.



S týmto odhalením najnovšie prišli investigatívne webové portály Bellingcat a Insider spolu s nemeckým spravodajským týždenníkom Der Spiegel.



Podľa nich bolo do otravy bulharského zbrojára a obchodníka s vojenským materiálom Emilijana Gebreva, jeho syna a riaditeľa jeho spoločnosti zapletených osem zamestnancov GRU. Incident sa odohral v apríli roku 2015 v Sofii.



Gebrev upadol do kómy, ale po mesiac trvajúcej hospitalizácii sa jeho stav zlepšil a bol prepustený domov.



Následná analýza laboratória Helsinskej univerzity, ktorá sa špecializuje na chemické zbrane, odhalila v telách troch mužov zlúčeniny svedčiace o tom, že zbrojár bol otrávený látkou typu novičok.



Látka novičok bola podľa Británie použitá aj pri útoku na bývalého agenta GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju, ktorý sa odohral v marci roku 2018 v anglickom meste Salisbury. Obaja otravu prežili a momentálne žijú na neznámom mieste.



Británia tvrdí, že Skripaľovci boli obeťou otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok vyvinutou ešte za čias existencie Sovietskeho zväzu. Portály Bellingcat a The Insider, ako aj britská polícia ako páchateľov otravy Skripaľovcov uvádzajú troch agentov GRU.



Tieto portály, ako aj bulharský denník Kapital prednedávnom informovali, že meno jedného z týchto agentov GRU sa spomína aj s inou otravou s použitím látky typu novičok, ku ktorej došlo v roku 2015 v Bulharsku.



Agentúra Interfax v pondelok citovala reakciu člena bezpečnostného a protikorupčného výboru ruskej Štátnej dumy Abdreja Lugového, ktorý najnovšie správy o kauze Gebrev označil za "absurdnú, ale skoordinovanú informačnú akciu". Podľa neho má za cieľ zdiskreditovať ruské tajné služby a to "na pozadí pozoruhodných výsledkov, ktoré dosiahli v boji proti medzinárodnému terorizmu" vrátane Sýrie.



Interfax pripomenul, že Lugovoj je podľa Británie zapletený do prípadu smrti bývalého agenta ruskej FSB Alexandra Litvinenka, ktorý zomrel v Londýne zrejme na následky otravy.



Litvinenko ušiel z Ruska v roku 2000 po tom, čo tam bolo voči nemu vznesených viacero obvinení. Požiadal o politický azyl v Británii a následne údajne spolupracoval s britskou tajnou službou MI6.



Lugovoj tiež vyhlásil, že "objednávatelia podobných článkov sa snažia zabrániť Rusku vo vytváraní produktívnych vzťahov s krajinami Európy".



Upozornil, že pokus "vyvolať špiónsky škandál" so Srbskom v predvečer návštevy srbského prezidenta v Rusku, "nemožno považovať za náhodu".



Lugového výrok sa týka údajného pokusu ruského spravodajského dôstojníka naverbovať údajného vysokopostaveného funkcionára Srbska. Video z toho aktu sa objavilo na YouTube 17. novembra.



Srbský denník Večernje novosti v tejto súvislosti napísal, že muž zaznamenaný na videu je samostatne zárobkovo činná osoba. Zábery mohli podľa novín nasnímať zamestnanci jednej z rumunských spravodajských služieb konajúci pod patronátom Washingtonu. Večernje novosti citovali zdroj zo srbských spravodajských služieb, ktorý opísal situáciu ako "pokus Západu narušiť rusko-srbské vzťahy".



Podobné obvinenie padlo aj v súvislosti s Bulharskom.