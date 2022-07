Rusko poprelo účasť na raketových útokoch na ukrajinský prístav Odesa

Ankara/Kyjev 23. júla (TASR) - Moskva popiera účasť na sobotňajších raketových úderoch na prístav Odesa, vyhlásil v sobotu turecký minister obrany Hulusi Akar, ktorý podľa agentúry AFP súčasne vyjadril znepokojenie svojej krajiny v súvislosti s vývojom v Odese.



AFP pripomenula, že k útokom na Odesu došlo len deň po tom, ako Moskva a Kyjev separátne podpísali dohody o obnovení vývozu obilia, ktoré sprostredkovali turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a šéf OSN António Guterres.



"Skutočnosť, že k takémuto incidentu došlo po dohode, ktorú sme včera uzavreli... nás naozaj znepokojuje," povedal turecký minister obrany Hulusi Akar, ktorý súčasne informoval, že Rusko popiera, že by sa dopustilo útoku na Odesu.



Ukrajinské vojenské velenie však tvrdí, že na obchodný prístav v Odese v sobotu zaútočila ruská armáda, a to raketami Kalibr.



Kyjevské velenie spresnilo, že dve ruské rakety boli zostrelené ukrajinskou protilietadlovýou obranou, ďalšie dve zasiahli infraštruktúru v prístave, nie však skladisko s obilím, ako bezprostredne po útoku písali niektoré médiá.



Akar, ktorý sa po útoku telefonicky okrem ruskej spojil aj s ukrajinskou stranou, informoval, že k negatívnemu vplyvu na kapacitu dokov nedošlo a prístav v Odese môže fungovať ďalej.



Generálny tajomník OSN António Guterres v sobotu "jednoznačne odsúdil" raketové útoky na ukrajinské prístavné mesto Odesa, ktoré je kľúčové čo sa týka vývozu obilia cez Čierne more.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v reakcii na útoky, ku ktorým došlo deň po tom, čo Kyjev a Moskva podpísali v Turecku prelomové dohody na odblokovanie exportu obilia, uviedol, že ide o "odsúdeniahodný" čin. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojej reakcii na raketové ostreľovanie Odesy obvinil Rusko z porušovania dohôd.



Podľa neho útok na Odesu "dokazuje to len jedno: bez ohľadu na to, čo Rusko hovorí a sľubuje, vždy nájde spôsob, ako to neplniť".



Zelenskyj to uviedol počas stretnutia s poslancami Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, informovala kancelária ukrajinského prezidenta.