Rusko poprelo účasť na výbuchu vo Vrběticiach, pohrozilo Česku odvetou

Moskva 18. apríla (TASR) - Rusko pohrozilo Českej republike odplatou za vyhostenie 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, o ktorom v sobotu večer informovali predstavitelia vlády ČR.



Vyhostenie súvisí s výbuchom muničných skladov vo Vrběticiach, do ktorého boli podľa zistení českých tajných služieb zrejme zapojení ruskí agenti. Ruskí predstavitelia akékoľvek zapojenie Moskvy do výbuchov vo v ČR popreli.



"Praha veľmi dobre vie, čo nasleduje po takýchto trikoch," reagovala na vyhostenie hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová, ktorú citovala agentúra TASS.



Nemenovaný ruský diplomatický zdroj dokonca pre agentúru Interfax v tejto súvislosti uviedol, že ČR sa zrejme rozhodla uzavrieť svoje veľvyslanectvo v Moskve.



Prvý zástupca predsedu zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Vladimir Džabarov odmietol obvinenia českej strany ako absurdné. "Rusko nemá nič lepšieho na práci ako vyhadzovať do povetria nejaké sklady. Nikdy sme Česko nepovažovali za svojho protivníka," vyhlásil Džabarov podľa servera iDNES.cz.



Moskva podľa neho zareaguje na krok Českej republiky "náležite" zareaguje, a to zrejme recipročným spôsobom.



Podobne sa vyjadril aj predstaviteľ zahraničného výboru ruskej Štátnej dumy Dmitrij Novikov, teda dolnej parlamentnej komory. Vyhostenie ruských diplomatov z Prahy je podľa neho celkom neopodstatnené.



Vyhostenie 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb, oznámili v sobotu večer na mimoriadnej tlačovej konferencii český premiér Andrej Babiš a minister vnútra a zahraničných vecí a vicepremiér Jan Hamáček.



Podľa Babiša existuje dôvodné podozrenie, že do výbuchov muničných skladov vo Vrběticiach boli zapojení dôstojníci ruskej GRU. Premiér o zisteniach českých tajných služieb informoval aj prezidenta ČR Miloša Zemana, ktorý podľa Babiša so zvoleným postupom súhlasí.



Hovorca Pražského hradu však oznámil, že prezident Zeman na vyhostenie ruských diplomatov verejne reagovať nebude.



Česká polícia po vystúpení Hamáčka a Babiša oznámila, že v súvislosti s výbuchom vo Vrběticiach hľadá dvoch Rusov. Podľa zverejnených fotografií ide o tých istých mužov, ktorých Británia obvinila z pokusu o vraždu Sergeja Skripaľa a jeho dcéry nervovoparalytickou látkou novičok. Hľadané osoby používajú najmenej dve rôzne identity, napísal server iDNES.cz.