Rusko poprelo, že jeho vojaci vtrhli do Azovstaľu

Moskva 5. mája (TASR) - Kremeľ vo štvrtok poprel, že ruskí vojaci vtrhli do oceliarní Azovstaľ v juhovýchodnom ukrajinskom meste Mariupol, kde sú stále uviaznutí ukrajinskí vojaci a civilisti. Kremeľ tiež oznámil, že humanitárne koridory tam vo štvrtok fungujú. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



Na otázku novinárov, či je pravdivé tvrdenie vplyvného ukrajinského predstaviteľa, že ruskí vojaci vnikli do komplexu oceliarní, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov poukázal na predchádzajúci príkaz ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ruské sily do Azovstaľu nevtrhli.



Ruská televízia odvysielala 21. apríla zábery Putina, ako nariaďuje ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi, aby vojaci namiesto vniknutia do komplexu tieto obrovské oceliarne zablokovali tak, že "odtiaľ neunikne ani mucha".



"Boli ste svedkami, ako dal prezident príkaz, aby ruské sily nenapadli oceliarne. Žiadne iné príkazy neboli vydané a (humanitárne) koridory dnes fungujú," povedal Peskov.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval vo štvrtok na predĺžené prímeria v Rusmi obliehanom Mariupole, aby bolo možné evakuovať civilistov, vrátane žien a detí, z bunkrov pod oceliarňami Azovstaľ.



Ruská armáda oznámila, že vo štvrtok počas dennej doby a v nasledujúce dva dni zastaví vojenské akcie v oceliarňach, aby mohli civilisti odtiaľ odísť.