Rusko poprelo, že obmedzuje dodávky munície pre bojové skupiny

Moskva 22. februára (TASR) - Ruské ministerstvo obrany poprelo tvrdenia, že obmedzuje dodávky zbraní pre ruské bojové skupiny na Ukrajine a označilo ich za "absolútne nepravdivé". TASR o tom informuje podľa stredajšej správy denníka The Guardian.



"Všetky požiadavky na muníciu pre útočné jednotky sa plnia tak rýchlo, ako sa dá" uviedol rezort obrany. Zároveň prisľúbil, že nové dodávky munície dorazia v sobotu a tvrdenia o nedostatku označil za nepravdivé.



"Pokusy o vytvorenie rozkolu v mechanizme interakcie a podpory medzi ruskými (bojovými) skupinami sú kontraproduktívne a slúžia výlučne v prospech nepriateľa," cituje rezort televízia Sky News.



Podľa oboch médií ministerstvo takto zrejme reagovalo na vyhlásenie šéfa ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina. Ten v utorok obvinil ministerstvo, že nedodáva jeho mužom muníciu a prirovnal to ku zrade. Podľa Prigožina existuje "priama opozícia" voči snahám o dodanie vojenského vybavenia jeho bojovníkom.



Ruské ministerstvo v reakcii síce nespomenulo priamo vagnerovcov, no kritizovalo "príliš rozrušujúce vyjadrenia".



Vagnerovci bojujú predovšetkým v miestach najtvrdších bojov bo boku ruskej armády na Ukrajine. No po upevnení ich postavenia v uplynulých mesiacoch sa ich a Prigožina snaží ruská armáda odsunúť bokom.



Moskva preto už menovite nespomína Vagnerovu skupinu vo svojich vojenských správach a objavili sa aj správy, že Prigožin bol upozornený, aby upustil od kritiky ruského vojenského vedenia.