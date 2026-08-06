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Rusko poprelo, že proti Ukrajine nasadzovalo kolumbijských žoldnierov
Kolumbijský spravodajský portál Noticias Caracol zverejnil investigatívny článok obsahujúci svedectvá a dokumenty, ktoré naznačujú, že Moskva verbovala Kolumbijčanov do bojov proti Ukrajine.
Autor TASR
Bogota 6. augusta (TASR) - Ruské veľvyslanectvo v Kolumbii v stredu poprelo správy o údajných väzbách na siete podozrivé z náboru kolumbijských žoldnierov do vojny proti Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kolumbijský spravodajský portál Noticias Caracol v pondelok zverejnil investigatívny článok obsahujúci svedectvá a dokumenty, ktoré naznačujú, že Moskva verbovala Kolumbijčanov do bojov proti Ukrajine.
Ruská diplomatická misia v Kolumbii túto správu odmietla a v stredu uviedla, že „nemá žiadne väzby k náborárom spomenutým v správe, ani najmenšiu predstavu o tom, ako financujú svoje aktivity“.
Rodinní príslušníci Kolumbijčanov najatých na poskytovanie bezpečnostných služieb v zahraničí – najmä bývalých príslušníkov armády – však uviedli, že s ich blízkymi v Rusku a na Ukrajine bolo zaobchádzané zle.
V novembri minulého roka Rusko odsúdilo dvoch Kolumbijčanov na 13 rokov väzenia na základe obvinení, že bojovali v radoch ukrajinských ozbrojených síl, pripomína AFP.
Podľa vyjadrení kolumbijského prezidenta Gustava Petra v Rusku a na Ukrajine bojuje za peniaze najmenej 7.000 Kolumbijčanov.
Organizácia Spojených národov v marci odhadla, že najmenej 10.000 Kolumbijčanov bolo v zahraničí zverbovaných na účasť v ozbrojených konfliktoch po celom svete - často za „neľudských podmienok“.
Kolumbijskí vojaci majú po ukončení vojenskej služby často ťažkosti s hľadaním práce. O služby žoldnierov majú preto často záujem krajiny zmietané konfliktmi.
Kolumbijský spravodajský portál Noticias Caracol v pondelok zverejnil investigatívny článok obsahujúci svedectvá a dokumenty, ktoré naznačujú, že Moskva verbovala Kolumbijčanov do bojov proti Ukrajine.
Ruská diplomatická misia v Kolumbii túto správu odmietla a v stredu uviedla, že „nemá žiadne väzby k náborárom spomenutým v správe, ani najmenšiu predstavu o tom, ako financujú svoje aktivity“.
Rodinní príslušníci Kolumbijčanov najatých na poskytovanie bezpečnostných služieb v zahraničí – najmä bývalých príslušníkov armády – však uviedli, že s ich blízkymi v Rusku a na Ukrajine bolo zaobchádzané zle.
V novembri minulého roka Rusko odsúdilo dvoch Kolumbijčanov na 13 rokov väzenia na základe obvinení, že bojovali v radoch ukrajinských ozbrojených síl, pripomína AFP.
Podľa vyjadrení kolumbijského prezidenta Gustava Petra v Rusku a na Ukrajine bojuje za peniaze najmenej 7.000 Kolumbijčanov.
Organizácia Spojených národov v marci odhadla, že najmenej 10.000 Kolumbijčanov bolo v zahraničí zverbovaných na účasť v ozbrojených konfliktoch po celom svete - často za „neľudských podmienok“.
Kolumbijskí vojaci majú po ukončení vojenskej služby často ťažkosti s hľadaním práce. O služby žoldnierov majú preto často záujem krajiny zmietané konfliktmi.