Rusko: Populácia tigrov sibírskych sa za 12 rokov zdvojnásobila

Moskva 5. septembra (TASR) - Populácia sibírskych tigrov v Rusku sa za uplynulých 12 rokov takmer zdvojnásobila na 750 jedincov. Oznámil to v pondelok šéf Kremľa Vladimir Putin na druhom Medzinárodnom fóre na ochranu tigrov, ktoré sa v týchto dňoch koná v Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Tiger sibírsky je najväčšou mačkovitou šelmou na svete a jeho populácia je v mnohých krajinách ohrozená. V posledných rokoch však počet jeho jedincov vo svete vzrástol o 40 percent.



Putin v pondelok otvoril spomínané medzinárodné fórum videopríhovorom, v ktorom vyjadril potešenie nad rastúcou populáciou tohto ohrozeného druhu.



"S radosťou sledujem úspech, ktorý dosiahli (aj) naši kolegovia v Indii, Nepále, Bhutáne a Číne, kde (taktiež) populácia týchto najväčších mačiek zreteľne rastie," uviedol Putin.



Najväčšiu hrozbu pre sibírske tigre predstavuje stále pytliactvo, uviedli odborníci na fóre, ktoré sa koná vo Vladivostoku na ruskom Ďalekom východe. Počet veľkých mačkovitých šeliem, ktoré v Rusku zabijú pytliaci, však za uplynulých desať rokoch výrazne klesol. Zatiaľ čo pred desiatimi rokmi usmrtili pytliaci ročne 50 až 70 jedincov, v súčasnosti je to len 15 až 20 zvierat ročne.



Príklad Ruska pri ochrane sibírskych tigrov majú v pláne nasledovať aj iné krajiny - napríklad Kazachstan, ktorý chce tieto šelmy začať vracať do divokej prírody od roku 2025.