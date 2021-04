Rusko: Portál Meduza bol zaradený medzi zahraničných agentov

Moskva 23. apríla (TASR) - Ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo spravodajský internetový portál Meduza do zoznamu tých zahraničných médií, ktoré plnia "funkcie zahraničných agentov".



Projekt Meduza, ktorý je registrovaný v Lotyšsku, sa proti rozhodnutiu o svojom zaradení do zoznamu zahraničných agentov odvolá, oznámil to v piatok na svojej webovej stránke.



Údajné zdroje financovania projektu Meduza ešte v septembri roku 2018 odhalila prokremeľská propagandistická mediálna skupina RT - uviedla, že medzi darcami tohto opozičného média v tom čase figurovali aj dve "západné organizácie", ktoré boli údajne súčasne aj partnermi amerického finančníka Georgea Sorosa. Jeden z nich tiež financoval známy ruský projekt Pussy Riot a niekoľko združení komunity LGBTI+ v Rusku.



Ruský zoznam zahraničných agentov spravuje ministerstvo spravodlivosti a každé jeho rozšírenie konzultuje s ministerstvom vnútra.



Označenie "zahraničný agent" udeľujú ruské úrady na základe zákona z roku 2012, podľa ktorého sa používa pri každej mimovládnej organizácii prijímajúcej peniaze zo zahraničia. V roku 2017 bola platnosť zákona rozšírená aj na médiá.



Pre mediálne spoločnosti a aj pre jednotlivých novinárov zaradenie medzi "zahraničných agentov" znamená komplikácie: majú napríklad zakázaný vstup do ruského federálneho parlamentu, musia ruské úrady pravidelne informovať o svojej činnosti a musia záväzne používať pridelené označenie.



Od roku 2019 môžu byť za zahraničných agentov v Rusku považované aj fyzické osoby: blogeri, novinári a používatelia sociálnych sietí, ak sú financovaní zo zahraničia.



Odmena za šírenie informácií alebo materiálov pre širokú verejnosť nemusí byť len finančná.



Ako spresnila agentúra TASS, môže ísť aj o materiálny ekvivalent získaný od cudzieho štátu, jeho štátnych orgánov, medzinárodných a zahraničných organizácií, občanov cudzích štátov alebo ruských právnických osôb dostávajúcich finančné prostriedky zo zahraničia.