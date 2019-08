Posádka airbusu z Uralu možno dostane štátne vyznamenanie

Moskva 15. augusta (TASR) - Posádku lietadla Airbus A321 ruskej spoločnosti Ural Airlines, ktoré vo štvrtok tvrdo pristálo v poli neďaleko letiska Žukovskij v Moskovskej oblasti, navrhnú na udelenie vysokého štátneho vyznamenania.Podľa servera Novaja gazeta to vo štvrtok navrhol gubernátor Sverdlovskej oblasti Jevgenij Kujbašov. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov prisľúbil, že k vyznamenaniu pilotov, ale aj ďalších členov posádky dôjdeLetecká spoločnosť Ural Airlines informovala, že veliteľom posádky bol 41-ročný Damir Jusupov a pomocným pilotom bol 23-ročný Georgij Murzin. Evakuáciu cestujúcich po tvrdom pristátí koordinovali tri letušky a dvaja stevardi.Spoločnosť vo svojom vyhlásení uviedla, žeposádky sa lietadluLietadlo smerovalo z letiska Žukovskij do Simferopolu na Kryme. Na palube bolo 226 cestujúcich a sedem členov posádky, spresnila agentúra Interfax.Posádka nahlásila problém s horiacimi motormi krátko po štarte a rozhodla sa pre návrat na letisko Žukovskij.Pri pristávaní bez vysunutého podvozku lietadlo vybehlo z pristávacej dráhy a skončilo v kukuričnom poli, uviedlo ministerstvo pre mimoriadne situácie.Cestujúcich po pristátí z lietadla evakuovali. K materiálnym škodám ani k úniku paliva z palivových nádrží nedošlo.Pri tvrdom pristátí sa podľa najnovších správ zranilo 29 ľudí vrátane deviatich detí, informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy. Hospitalizovať museli len jednu 69-ročnú ženu. V rozhovore s novinármi cestujúci zhodne konštatovali, že "dnes sa druhýkrát narodili".Predpokladá sa, že kritickú situáciu spôsobili vtáky, ktoré motory vsali krátko po štarte. Lietadlo sa totiž krátko po vzlete z podmoskovského letiska Žukovskij dostalo do blízkosti kŕdľa čajok.Na základe podozrenia z porušenia pravidiel v leteckej doprave prípad prebral Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) a bola vytvorená aj vyšetrovacia komisia, dodala agentúra TASS.Rozhlasová stanica Echo Moskvy medzičasom informovala, že zariadenia na plašenie vtákov nainštalované na letisku Žukovskij pracovali v obvyklom režime. Viac o havárii lietadla nájdete tu.