Rusko posilní bezpečnosť, ak Západ rozmiestni posily okolo Ukrajiny

Moskva 2. apríla (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok vyhlásil, že Rusko prijme ďalšie opatrenia na zaistenie svojej bezpečnosti, ak Západ rozmiestni svoje posily okolo Ukrajiny.



Podľa agentúry AFP sa tento Peskovov výrok objavil v čase, keď sa objavujú správy o koncentrácii ruských jednotiek v blízkosti východných hraniciach Ukrajiny s Ruskom a na Krymskom polostrove.



"Takýto vývoj scenára by nepochybne viedol k ďalšiemu zvýšeniu napätia v blízkosti ruských hraníc. To si bude samozrejme vyžadovať z ruskej strany ďalšie opatrenia na zaistenie bezpečnosti (Ruska)," vyhlásil Peskov podľa agentúry TASS na brífingu v Moskve.



Kremeľský hovorca však súčasne trval na tom, že Rusko sa Ukrajine nevyhráža.



"Naša rétorika (v Donbase) je absolútne konštruktívna," uviedol hovorca Kremľa. Spresnil, že sa "nesnažíme vydávať to, čo si prajeme, za realitu".



Situáciu na kontaktnej línii na východe Ukrajiny pritom Peskov označil za "veľmi desivú", pričom uviedol, že zo strany ukrajinských ozbrojených síl dochádza k častým provokáciám.



Dodal, že provokácie ukrajinskej strany nie sú ojedinelé, ale je ich veľa.



Ukrajina a Spojené štáty tento týždeň hlásili presuny ruských vojakov na anektovanom Krymskom polostrove a pri rusko-ukrajinských hraniciach, v blízkosti území kontrolovaných proruskými separatistami.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok obvinil Moskvu zo sústreďovania vojakov na hraniciach s Ukrajinou, pričom uviedol, že "napínanie svalov formou vojenských cvičení a možné provokácie v pohraničných oblastiach sú tradičné ruské hry."



Ministri Zelenského vlády vo štvrtok rokovali o aktuálnej bezpečnostnej situácii s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom.



Ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny vypukol v roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov a časti východoukrajinského Donbasu ovládli proruskí separatisti. Kyjev a západné štáty obviňujú Moskvu z poskytovania ozbrojenej podpory donbaským separatistom, čo Rusko popiera.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov priamo nepotvrdil zhromažďovanie vojakov pri hraniciach s Ukrajinou. Vo štvrtok však zdôraznil, že Rusko má právo presúvať vojakov po svojom území podľa svojho uváženia.